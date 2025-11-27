◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

大会初出場の１９歳ルーキー・入谷響（加賀電子）が今季最終戦でメジャー初制覇に挑む。

男子ツアー４８勝の中嶋常幸に師事する入谷は、ツアー４位の平均飛距離２５９・４３ヤードを誇る飛ばし屋。６月のニチレイレディスで今季ルーキー一番乗りの初優勝を飾った。メルセデス・ランク２５位で、今季優勝者やポイントランク上位者ら選ばれし４０人が争う国内最終戦に出場。「ルーキーで出られるのは幸せ」とかみしめた。

初優勝後はトップ１０が１回のみ、予選落ちが８回など、後半戦は体力面の疲労を感じたという。「疲れが蓄積されて、体の動き方に（影響が）出てきていた。終盤戦になって体力が落ちて、なかなかスコアや結果が出せず悔しかった。来年に向けて課題ができた」と振り返った。

宮崎ＣＣは昨オフにダンロップの試打会で９ホールを回ったが、試合でプレーするのは初めて。１２月２１日に２０歳の誕生日を迎える入谷にとって、今大会が１０代最後の一戦となる。「あまり意識はしてないけど、出られる喜びを感じながらプレーしたい。出たかった試合なので、優勝を目指して頑張ります。あまりプレッシャーを感じずに楽しくやっていけたらと思う」とメジャー初Ｖを見据えた。