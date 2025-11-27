「幸せが溢れてる」3.8万いいね！子どもと愛犬がシンクロした「夏休みモード」の尊すぎる光景とは？【ママリ】

子ども×愛犬の“夏休みモード”が「幸せすぎる」と話題3.8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、ちくわ(白ポメラニアン)(@chikuwa78107742)さんの投稿したお写真です。夏休みは子どもたちが休みの分、より忙しく感じることもありますよね。子どもたちの昼食に、さらには宿題の心配も。親にとっては、早く夏休みが終わってほしいと願ってしまうかも…。





投稿者・ちくわ(白ポメラニアン)さんは「子どもも犬も夏休みモードでうらやますい」と、お休みモードのふたりを撮影。理想が詰まった1枚となり「幸せすぎる」と注目を集めました。ふたりの寛いでいるお写真がこちら。

©chikuwa78107742

子どもも犬も夏休みモードでうらやますい。

お子さんはベッドに寝転がり寛ぎながらも、片手でモフモフを堪能している様子。なんとも羨ましい…！愛犬のちくわちゃんもバンザイをしてリラックスモードですね。



この投稿には「さらに夏感を演出してますね🌞🍹🌴」「自由すぎる夏休みの空気、こっちまでゆるんじゃうよね」といったコメントが寄せられていました。暑くてげんなりしてしまうときには、このくらいのんびり過ごしたいものですね。お子さんと愛犬の夏休みモードに、こちらもほっこり癒される投稿でした。

なぜ自分をコロコロ？夫の謎行動の理由と“順番待ちの猫”に4千いいね

X(旧Twitter)で話題の、ほたてくん(@hotanyan)さんの投稿した写真を紹介します。ペットの抜け毛掃除に便利な粘着カーペットクリーナー、通称「コロコロ」。でも新品は粘着力が強すぎて、直接ペットに使うのはちょっと心配ですよね。



ほたてくん(@hotanyan)さん宅では、愛猫のためにある優しい工夫をしているそうです。その微笑ましい光景がこちら。

©hotanyan

©hotanyan

新品のコロコロだと毛が抜けすぎるので一旦自らをコロコロする旦那と順番待ちの猫

なんと、新品のコロコロは粘着力が強すぎるため、まず旦那さんが自分自身をコロコロ！こうすることで粘着力を適度に弱め、愛猫が痛くないように配慮しているのですね。そして、その隣で「次は自分の番だ」とばかりに待っている猫ちゃんの姿…なんとも愛らしいルーティンです。



この投稿には4千件を超える「いいね」が集まり、「わかる。これやる😂」「（順番待ちの）ほたてくんかわいすぎる」といった共感や可愛いというコメントが多数寄せられました。



意外なものをお気に入りだったり、ちょっと変わったこだわりがあったり…ペットの個性は本当に魅力的ですよね。コロコロがお気に入り（？）な猫ちゃんと、優しい旦那さんの日常に癒される、素敵な投稿でした。

ツンデレ愛猫にギャップ萌え！撫でられたい＆塩対応の表情に3万いいね

ご紹介するのは愛猫との日常をXで発信している、菅田ホタテ(@sudahotate)さんの投稿です。猫は気分屋とはよく言われる話ですよね。乗り気ではないときには大好きなおもちゃでも知らんぷりだったり、撫でようとすると逃げてしまったり。しかしそんな気まぐれなところが、猫の魅力でもあります。



菅田ホタテさんは「←撫でられたい時と、そうじゃない時→」とホタテちゃんをカメラに収めました。あまりにわかりやすく表情に出ているお写真に、ついつい笑みがこぼれました。

©sudahotate

©sudahotate

←撫でられたい時と、

そうじゃない時→

1枚目の撫でられたいときのお写真では、うっとりとした表情でまさに至福の時間を過ごしているようですが…。2枚目のお写真では、これ以上触れると猫パンチが飛んでくるのではないかと思うほどの迫力。目つきがキッとなっており「嫌にゃ…」と言っているようです。



この投稿には「不満気ながらも撫でさせてはくれるんですね😂」「猫は気分屋～♪」といったコメントが寄せられていました。「こんな表情もしますが、穏やかで優しい子なんです」と話す菅田ホタテさん。猫好きの方にとっては気まぐれなところも愛おしいものです。あまりの表情の違いに思わず笑ってしまうお写真でした。

