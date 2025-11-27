½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¡¡·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤Ïº£µ¨½éV¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡ãJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ26Æü¡þµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(µÜºê¸©)¡þ6543¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬º£µ¨Ì¤¾¡Íø¤Î¤Þ¤ÞÂç²ñÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Ï6·î¤Î¡Ö»ñÀ¸Æ²¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¡£ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨½éV¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¾¡Íø¤ò³éË¾¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£Á°½µ¤Þ¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡£È¾Ê¬¤Î15»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ê¤É2°Ì¤Ï3ÅÙ¤¢¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ïº£µ¨Ì¤¾¡Íø¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î8°Ì¡ÊÊÆ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡á¥¹¥é¥ó¥×¤É¤³¤í¤«¡¢Àä¹¥Ä´¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£2003Ç¯¤«¤éÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿µÜºêCC¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËºÇÆñ´Ø¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë18ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ê¤Éº¸¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥Û¡¼¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï4Æü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤¬4.35¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿15ÈÖ¥Ñ¡¼4¤â¤·¤«¤ê¤À¡£¡È¥Õ¥§¡¼¥À¡¼»¦¤·¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¤¬»ý¤Áµå¤Î·¬ÌÚ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢½éÆü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ´°Á´£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢°ìÅÙ¤âÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡£´°àú¤Ê4Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë18ÈÖ¤È¤«º¸¥µ¥¤¥É¤ËÌÚ¤¬¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹¶¤áÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨¤Ï46.4%¡Ê26/56)¤Ç40¿ÍÃæ¡¢²¼¤«¤é6ÈÖÌÜ¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤â63.9¡ó(46/72)¤È¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥é¥Õ¤ÏÊ¿¶Ñ100¥ß¥ê¤ÈÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤â¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1Æü3¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï¥³¡¼¥¹¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¤Û¤É¤ÎµÜºê¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¶õ¹Á¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ý¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨(73.8135)¡¢¥Ñ¡¼¥»¡¼¥ÖÎ¨(87.8839¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¥Ð¡¼¥Ç¥£¿ô¡Ê3.7487¡Ë¤Ê¤É¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÎÂ¿¤¯¤ÇºòÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Í£°ì·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ô¡¼¥¹¤òºÇ¸å¤ËËä¤á¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¤Î¥ì¥¤¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
