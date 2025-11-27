冬のごちそう発見！【ゆず×大根】の絶品レシピ8選〜漬物・煮物・サラダで毎日飽きずに旬を堪能
爽やかな香りのゆずとみずみずしい大根は、冬の味覚を代表する定番食材です。今回は、旬のゆずと大根を組み合わせた人気のレシピを8選ご紹介。
ふろふき大根から作り置きにぴったりな漬物まで、冬の食卓が豊かになる絶品レシピを味わい尽くしましょう。
【上品な味わい】赤みそとゆずみそのふろふき大根
だしを含んだやわらかな大根に、ゆずみそが相性抜群の和食です。甘みの強い白みそにユズ皮とユズ果汁を混ぜるため、まろやかさが際立ちます。味噌を加熱したら、火を止めてからゆずを加えるのが香りを活かすポイント。大根の下茹でに米を使うときは、米をお茶パックに入れると片付けが簡単です。
■作り置きにも！【ゆず×大根】漬物・和え物・サラダレシピ6選
ゆずが少しだけ余ったときは、甘酢に加えて漬物の調味液にするのがおすすめです。甘酢さえあれば、あとは大根を切って漬けるだけの手軽さが魅力。甘さ控えめで、主菜を選ばないため、箸休めにぴったりのさっぱりとした一品です。
甘酢しょうゆにゆず汁を加えると、ひと味違う風味豊かな漬物に。時間が経つごとに味がなじんで深まりますよ。赤唐辛子のピリッとした辛さがアクセントになり、箸が止まらないおいしさ。白・黄・緑のコントラストがきれいで、食卓に彩りをプラスしてくれます。
酢の代わりにゆず果汁を使った甘酢漬けは、段違いの爽やかさ。大根は塩もみしてから少し置くと、余分な水分が抜けて甘酢がしみ込みやすくなります。揚げ物や炒め物など、こってりとした主菜の付け合わせに最適です。
大根やゆずと同じく、冬に旬を迎えるカブを組み合わせた漬物。大根とカブを薄切りにするため、短時間で味がしみ込むのがメリットです。ユズ果汁と赤唐辛子だけで漬けるシンプルな副菜は、冷蔵庫に常備してあるとうれしい一品です。
大根サラダにゆず皮を混ぜると、さっぱりとした味わいとフルーティーな風味に仕上がりますよ。マヨネーズとの相性も良く、和食材ながらハンバーグやパスタなどの洋食の付け合わせにも喜ばれます。カニ風味カマボコの代わりに水煮のツナ缶やサラダチキンでアレンジしても良いですよ。
バターコーンと大根に、自家製ゆずしょうゆで味付けする和風サラダ。大根はせん切りにするので子どもでも食べやすいです。香り高いゆずしょうゆが食欲をそそりますよ。ハムで彩りを添えると、見た目も華やかになります。
■ゆずと大根の最強タッグ！ 冬の味覚を味わおう
爽やかなゆずとみずみずしい大根は、冬の食卓を豊かに彩ってくれる名コンビです。ふろふき大根のような温かい煮物から、作り置きができる漬物まで、調理法もさまざま。ぜひ、ゆずの上品な香りと大根の食感を最大限に活かしたレシピで、冬の旬の味覚をたっぷり堪能してくださいね。
(ともみ)
ふろふき大根から作り置きにぴったりな漬物まで、冬の食卓が豊かになる絶品レシピを味わい尽くしましょう。
【上品な味わい】赤みそとゆずみそのふろふき大根
だしを含んだやわらかな大根に、ゆずみそが相性抜群の和食です。甘みの強い白みそにユズ皮とユズ果汁を混ぜるため、まろやかさが際立ちます。味噌を加熱したら、火を止めてからゆずを加えるのが香りを活かすポイント。大根の下茹でに米を使うときは、米をお茶パックに入れると片付けが簡単です。
赤みそとユズみそのふろふき大根
【材料】（4人分）
大根 1/3~1/2本
昆布(10cm角) 2枚
お米のとぎ汁(又はお米・大3) 適量
酒 大 2
<赤みそ>
赤みそ 大 4
酒 大 1
砂糖 大 4
みりん 大 1
<ユズみそ>
白みそ 大 4
砂糖 大 1
みりん 大 1
ユズ皮(すりおろし) 小 1/2
ユズ汁 小 2
ユズ皮(せん切り) 適量
【下準備】
1、＜赤みその作り方＞
小鍋に＜赤みそ＞の材料を入れ、よく混ぜ合わせ、弱火にかける。
木ベラで混ぜながら好みの固さになるまで練る。
鶏ひき肉をサラダ油少々で炒めて赤みそと合わせ、ショウガ汁小１を加えてよくまぜるとコクのある＜鶏みそ＞ができます。
2、＜ユズみその作り方＞
小鍋に白みそ、砂糖、みりんをよく混ぜ合わせ弱火にかける。
木ベラで混ぜながら少し固めに練り、火を止め、おろしユズ皮、ユズ汁を加えよく混ぜ合わせる。
みそが固い場合は、だし汁又は大根のゆで汁でのばして下さい。赤みそ、ユズみそ等の練りみそは硬めに練って保存容器で冷蔵庫に入れておくと、使う時にだしでのばして使えますので便利ですよ。だしでのばし、野菜炒め等の味付け調味料としても使えます。
【作り方】
1、大根は３cmの輪切りにして厚めに皮をむき、面取りをし1面に十字に切り込みを入れて水に放つ。
2、鍋に水気を切った大根、かぶる位の米のとぎ汁なければかぶる位の水と米を加え、強火にかけ、煮立てば弱火にして20分下ゆでし、サッと水洗いする。
3、鍋に固く絞ったぬれ布巾で表面を拭いた昆布を敷き、2の大根を並べ、酒、たっぷりの水を加えて強火にかける。煮立てば弱火にして蓋をせずに30〜40分ゆで、竹串を刺してスッと通ればできあがり。大根が表面に出るようなら、キッチンペーパーやオーブンシート等で落とし蓋をする。
4、器に半分に切った昆布を敷いて大根をのせ、ユズ皮を添える。お好みのみそをつけていただく。
【材料】（4人分）
大根 1/3~1/2本
昆布(10cm角) 2枚
お米のとぎ汁(又はお米・大3) 適量
酒 大 2
<赤みそ>
赤みそ 大 4
酒 大 1
砂糖 大 4
みりん 大 1
<ユズみそ>
白みそ 大 4
砂糖 大 1
みりん 大 1
ユズ皮(すりおろし) 小 1/2
ユズ汁 小 2
ユズ皮(せん切り) 適量
【下準備】
1、＜赤みその作り方＞
小鍋に＜赤みそ＞の材料を入れ、よく混ぜ合わせ、弱火にかける。
木ベラで混ぜながら好みの固さになるまで練る。
鶏ひき肉をサラダ油少々で炒めて赤みそと合わせ、ショウガ汁小１を加えてよくまぜるとコクのある＜鶏みそ＞ができます。
2、＜ユズみその作り方＞
小鍋に白みそ、砂糖、みりんをよく混ぜ合わせ弱火にかける。
木ベラで混ぜながら少し固めに練り、火を止め、おろしユズ皮、ユズ汁を加えよく混ぜ合わせる。
みそが固い場合は、だし汁又は大根のゆで汁でのばして下さい。赤みそ、ユズみそ等の練りみそは硬めに練って保存容器で冷蔵庫に入れておくと、使う時にだしでのばして使えますので便利ですよ。だしでのばし、野菜炒め等の味付け調味料としても使えます。
【作り方】
1、大根は３cmの輪切りにして厚めに皮をむき、面取りをし1面に十字に切り込みを入れて水に放つ。
2、鍋に水気を切った大根、かぶる位の米のとぎ汁なければかぶる位の水と米を加え、強火にかけ、煮立てば弱火にして20分下ゆでし、サッと水洗いする。
3、鍋に固く絞ったぬれ布巾で表面を拭いた昆布を敷き、2の大根を並べ、酒、たっぷりの水を加えて強火にかける。煮立てば弱火にして蓋をせずに30〜40分ゆで、竹串を刺してスッと通ればできあがり。大根が表面に出るようなら、キッチンペーパーやオーブンシート等で落とし蓋をする。
4、器に半分に切った昆布を敷いて大根をのせ、ユズ皮を添える。お好みのみそをつけていただく。
■作り置きにも！【ゆず×大根】漬物・和え物・サラダレシピ6選
さっぱりしゃきしゃき！ 箸休めにぴったりの大根のゆず漬け
ゆずが少しだけ余ったときは、甘酢に加えて漬物の調味液にするのがおすすめです。甘酢さえあれば、あとは大根を切って漬けるだけの手軽さが魅力。甘さ控えめで、主菜を選ばないため、箸休めにぴったりのさっぱりとした一品です。
大根のゆず風味
甘酢しょうゆにゆず汁を加えると、ひと味違う風味豊かな漬物に。時間が経つごとに味がなじんで深まりますよ。赤唐辛子のピリッとした辛さがアクセントになり、箸が止まらないおいしさ。白・黄・緑のコントラストがきれいで、食卓に彩りをプラスしてくれます。
大根の甘酢漬け
酢の代わりにゆず果汁を使った甘酢漬けは、段違いの爽やかさ。大根は塩もみしてから少し置くと、余分な水分が抜けて甘酢がしみ込みやすくなります。揚げ物や炒め物など、こってりとした主菜の付け合わせに最適です。
大根とカブのゆず漬け
大根やゆずと同じく、冬に旬を迎えるカブを組み合わせた漬物。大根とカブを薄切りにするため、短時間で味がしみ込むのがメリットです。ユズ果汁と赤唐辛子だけで漬けるシンプルな副菜は、冷蔵庫に常備してあるとうれしい一品です。
大根とカニカマのゆずマヨサラダ
大根サラダにゆず皮を混ぜると、さっぱりとした味わいとフルーティーな風味に仕上がりますよ。マヨネーズとの相性も良く、和食材ながらハンバーグやパスタなどの洋食の付け合わせにも喜ばれます。カニ風味カマボコの代わりに水煮のツナ缶やサラダチキンでアレンジしても良いですよ。
大根とコーンのサラダ
バターコーンと大根に、自家製ゆずしょうゆで味付けする和風サラダ。大根はせん切りにするので子どもでも食べやすいです。香り高いゆずしょうゆが食欲をそそりますよ。ハムで彩りを添えると、見た目も華やかになります。
■ゆずと大根の最強タッグ！ 冬の味覚を味わおう
爽やかなゆずとみずみずしい大根は、冬の食卓を豊かに彩ってくれる名コンビです。ふろふき大根のような温かい煮物から、作り置きができる漬物まで、調理法もさまざま。ぜひ、ゆずの上品な香りと大根の食感を最大限に活かしたレシピで、冬の旬の味覚をたっぷり堪能してくださいね。
(ともみ)