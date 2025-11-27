¿À¸Í¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¼ê·Ú¤ËBBQÎÁÍý¡¡¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤½¤Ð¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥óÈ´·²¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÅÐ¾ì
¡¡ºÆÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¿À¸Í¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢BBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤¬º£²Æ¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖTOTTEI¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥¤¡Ë¡×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¾ì¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖEN3¡Ê¥¨¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡TOTTEI PARKÆâ¤Î³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖÎÐ¤ÎµÖ¡×¤Ë·ú¤Ä»ÜÀß¤Ï2³¬·ú¤Æ¡£2³¬¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©»º¤ÎÆù¤ä½Ü¤ÎÌîºÚ¤òÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëBBQ¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¡£´ïºà¤Î½àÈ÷¤äÄ´Íý¤Ï»ÜÀßÂ¦¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃëÌë2ÉôÀ©¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï270ÅÙ¤ò³¤¤Ë°Ï¤ó¤ÀÎ©ÃÏ¤Ç¹ÁÄ®¤ò°ìË¾¤·¤Ê¤¬¤éBBQ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¸þ¤±¤Ë¤ÏÂßÀÚÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤ëÄ´Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎBBQÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÜÀß¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀÀÐ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢´ØÀ¾³ÆÃÏ¤ÇBBQ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥¢¥ó¥É¥³¡¼¤Ç¤¹¡£Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾ÜºÙ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£