武豊騎手、坂井瑠星騎手、友道康夫調教師etc... ホースマンたちの思い出に残るジャパンカップは？



【動画】 ホースマンたちの思い出に残るJCは？｜https://youtu.be/98UfZdiwcRE

11月30日はジャパンカップ！たくさんのホースマンから「思い出のジャパンカップ」を聞いちゃいました。あなたの思い出のジャパンカップは入っていますか！？

ナレーション：山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）

お話いただいた20人のホースマンたち

オープニング

武豊 騎手

友道康夫 調教師

永島まなみ 騎手

前川恭子 調教師

坂井瑠星 騎手

岩田望来 騎手

岩田康誠 騎手

内田博幸 騎手

池江泰寿 調教師

森秀行 調教師

蛯名正義 調教師

和田竜二 騎手

古川奈穂 騎手

渡辺薫彦 調教師

戸崎圭太 騎手

鹿戸雄一 調教師

北村友一 騎手

今村聖奈 騎手

高杉吏麒 騎手

木村哲也 調教師

第45回ジャパンカップ（GI）特別登録馬

2025年11月30日（日）5回東京8日

馬名（性齢）

アドマイヤテラ（牡4）

クロワデュノール（牡3）

コスモキュランダ（牡4）

サンストックトン（牡6）

サンライズアース（牡4）

ジャスティンパレス（牡6）

シュトルーヴェ（セ6）

シンエンペラー（牡4）

セイウンハーデス（牡6）

タスティエーラ（牡5）

ダノンデサイル（牡4）

ダノンベルーガ（牡6）

ディープモンスター（牡7）

ドゥレッツァ（牡5）

ブレイディヴェーグ（牝5）

ホウオウビスケッツ（牡5）

マスカレードボール（牡3）

ヨーホーレイク（牡7）

カランダガン（セ4）

ジャパンカップ過去の勝ち馬

2024年 ドウデュース

2023年 イクイノックス

2022年 ヴェラアズール

2021年 コントレイル

2020年 アーモンドアイ

2019年 スワーヴリチャード

2018年 アーモンドアイ

2017年 シュヴァルグラン

2016年 キタサンブラック

2015年 ショウナンパンドラ

2014年 エピファネイア

2013年 ジェンティルドンナ

2012年 ジェンティルドンナ

2011年 ブエナビスタ

2010年 ローズキングダム

2009年 ウオッカ

2008年 スクリーンヒーロー

2007年 アドマイヤムーン

2006年 ディープインパクト

2005年 アルカセット

2004年 ゼンノロブロイ

2003年 タップダンスシチー

2002年 ファルブラヴ

2001年 ジャングルポケット

2000年 テイエムオペラオー

1999年 スペシャルウィーク

1998年 エルコンドルパサー

1997年 ピルサドスキー

1996年 シングスピール

1995年 ランド

1994年 マーベラスクラウン

1993年 レガシーワールド

1992年 トウカイテイオー

1991年 ゴールデンフェザント

1990年 ベタールースンアップ

1989年 ホーリックス

1988年 ペイザバトラー

1987年 ルグロリュー

1986年 ジュピターアイランド

1985年 シンボリルドルフ

1984年 カツラギエース

1983年 スタネーラ

1982年 ハーフアイスト

1981年 メアジードーツ





