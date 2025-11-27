武豊騎手、坂井瑠星騎手、友道康夫調教師etc... ホースマンたちの思い出に残るジャパンカップは？
【動画】 ホースマンたちの思い出に残るJCは？｜https://youtu.be/98UfZdiwcRE
11月30日はジャパンカップ！たくさんのホースマンから「思い出のジャパンカップ」を聞いちゃいました。あなたの思い出のジャパンカップは入っていますか！？
ナレーション：山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）
お話いただいた20人のホースマンたち
オープニング
武豊 騎手
友道康夫 調教師
永島まなみ 騎手
前川恭子 調教師
坂井瑠星 騎手
岩田望来 騎手
岩田康誠 騎手
内田博幸 騎手
池江泰寿 調教師
森秀行 調教師
蛯名正義 調教師
和田竜二 騎手
古川奈穂 騎手
渡辺薫彦 調教師
戸崎圭太 騎手
鹿戸雄一 調教師
北村友一 騎手
今村聖奈 騎手
高杉吏麒 騎手
木村哲也 調教師
第45回ジャパンカップ（GI）特別登録馬
2025年11月30日（日）5回東京8日
馬名（性齢）
アドマイヤテラ（牡4）
クロワデュノール（牡3）
コスモキュランダ（牡4）
サンストックトン（牡6）
サンライズアース（牡4）
ジャスティンパレス（牡6）
シュトルーヴェ（セ6）
シンエンペラー（牡4）
セイウンハーデス（牡6）
タスティエーラ（牡5）
ダノンデサイル（牡4）
ダノンベルーガ（牡6）
ディープモンスター（牡7）
ドゥレッツァ（牡5）
ブレイディヴェーグ（牝5）
ホウオウビスケッツ（牡5）
マスカレードボール（牡3）
ヨーホーレイク（牡7）
カランダガン（セ4）
ジャパンカップ過去の勝ち馬
2024年 ドウデュース
2023年 イクイノックス
2022年 ヴェラアズール
2021年 コントレイル
2020年 アーモンドアイ
2019年 スワーヴリチャード
2018年 アーモンドアイ
2017年 シュヴァルグラン
2016年 キタサンブラック
2015年 ショウナンパンドラ
2014年 エピファネイア
2013年 ジェンティルドンナ
2012年 ジェンティルドンナ
2011年 ブエナビスタ
2010年 ローズキングダム
2009年 ウオッカ
2008年 スクリーンヒーロー
2007年 アドマイヤムーン
2006年 ディープインパクト
2005年 アルカセット
2004年 ゼンノロブロイ
2003年 タップダンスシチー
2002年 ファルブラヴ
2001年 ジャングルポケット
2000年 テイエムオペラオー
1999年 スペシャルウィーク
1998年 エルコンドルパサー
1997年 ピルサドスキー
1996年 シングスピール
1995年 ランド
1994年 マーベラスクラウン
1993年 レガシーワールド
1992年 トウカイテイオー
1991年 ゴールデンフェザント
1990年 ベタールースンアップ
1989年 ホーリックス
1988年 ペイザバトラー
1987年 ルグロリュー
1986年 ジュピターアイランド
1985年 シンボリルドルフ
1984年 カツラギエース
1983年 スタネーラ
1982年 ハーフアイスト
1981年 メアジードーツ
