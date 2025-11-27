¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È2¡Ù¤Ëµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢ÃæÂ¼Áó¤éºÆ½¸·ë¡¡ ÌçÏÆÇþ¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¤éÅÐ¾ì¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤â
¡¡2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW-30¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È -¤¤¤Á¤«¤ÎÎÁÍýÄ¡-2¡Ù¤Ëµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢¾®ÌîÉðÉ§¡¢ÈÓÅÄ´ðÍ´¡¢¾²Åè²Â»Ò¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÌçÏÆÇþ¤ÈACEes ºî´ÖÎ¶ÅÍ¤¬Â³Åê¡¡¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡ÙÂ³ÊÔ¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ø
¡¡ÌçÏÆÇþ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ACEes¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¤¬¶¦±é¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢·î´©Ì¡²è»ï¡ØKiss¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î°ëÃ«Í§µª¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤µþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÁÍý¿Í¡¦·¬ÇµÌÚ¤¤¤ÁÆü¤¬·Ð±ÄÆñ¤Î¼Â²È¤ÎÎÁÄâ¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×Â¸Â³¤Î¤¿¤á¡¢Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¼Ô¤Î»°ÃË¡¦»³¸ý¼þ¤ÈÀ¯Î¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥°¥ë¥á¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤«¡¢»³¸ý²È¤Î¼¡ÃË¤Ç¼þ¤Î·»¤Ç¤¢¤ë±É¤ÎÅÐ¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢·Ð±ÄÆñ¤«¤éÃ¦µÑ¤·»Ï¤á¤¿¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤ËºÆ¤Ó»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤±Ç²è¡Ø¥µ¥Þー¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡Ù¡ØÀÄÍÕ²È¤Î¥Æー¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾¾ËÜÁÔ»Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Åì±ÇµþÅÔºîÉÊ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿»Ô²¬Êâ¤âÅÐÈÄ¡£µÓËÜ¤ÏÀî粼¤¤¤Å¤ß¡¢ÎÁÍý´Æ½¤¤ÏÂç¸¶ÀéÄá¤¬Â³Åê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¼ç¿Í¸ø¡¦¤¤¤ÁÆü¤òÌçÏÆ¡¢¤¤¤ÁÆü¤ÎÉ×¡¦¼þ¤òºî´Ö¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¡¢Á°ºî¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÂ³Åê½Ð±é¤¬·èÄê¡£µ×´ÖÅÄ±é¤¸¤ë»³¸ýÎë²»¤Ï¡¢¼þ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢»³¸ý²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦±ï¤ÎºÊ¡£°ì¿ÍÌ¼¤Î¾®Ìë»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤à¤¬¡¢»³¸ý²È¤«¤éÀ×¼è¤ê¤È¤·¤ÆÃË¤Î»Ò¤ò»º¤à¤è¤¦¤Ë¤È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¶ìÇº¤¹¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ±é¤¸¤ë»³¸ý±ï¤Ï¡¢¼þ¤Î·»¤Ç¤¢¤êÎë²»¤ÎÉ×¡£µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢Éã¤Î´é¿§¤ò¾ï¤Ë±®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý²È¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼¡ÃË¡¦±É¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¾å¤Ë¡¢Îë²»¤È¤ÎÉ×ÉØÃç¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢»³¸ý²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¤È¤·¤ÆµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾®Ìî±é¤¸¤ëÆ£¸¶¿Æ»á¤Ï¡¢ÃãÆ»²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ÁÆü¤¬ÎÁÄâ¡¦·¬ÇµÌÚ¤ò·Ñ¤°Á°¤«¤éÅ¹¤ËÄÌ¤¦¾ïÏ¢µÒ¡£¤¤¤ÁÆü¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤¤ÁÆü¤ÎÎÁÍý¤òÉ¾²Á¤·¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÈÓÅÄ±é¤¸¤ë»³¸ýÌÐ¤Ï¡¢Âçºå¤Î»ñ»º²È¡¦»³¸ý²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¼þ¤¿¤Á»°·»Äï¤ÎÉã¡£»³¸ý²È¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¼þ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤â¶ð¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£Í»»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë·¬ÇµÌÚ¤òÀä¤¨¤º´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤â¼þ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¾²Åè±é¤¸¤ë·¬ÇµÌÚ°¦»Ò¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¤¤¤ÁÆü¤ÎÊì¡£¤¤¤ÁÆü¤¿¤Á¤È°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÁÆü¤È¼þÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤ËË¬¤ì¤ë¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡É¤Î¤³¤È¤âÂç¤¤Ê°¦¤ÇÊñ¤ß¤³¤à¡£
¡¡ÃæÂ¼±é¤¸¤ëÅÄÅèÌÀ¾ç¤Ï¡¢¤¤¤ÁÆü¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ç¡¢¤¤¤ÁÆü¤¬Âº·É¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·¬ÇµÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤ÁÆü¤ò¡¢»Å»öÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸ÍÅÄ±é¤¸¤ë´ÝÀîÄ®»Ò¤Ï¡¢¤¤¤ÁÆü¤ÎÇìÊì¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÇÂæÉ÷¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç·¬ÇµÌÚ²È¤ÎÌÌ¡¹¤ò¿¶¤ê²ó¤¹Ä®»Ò¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÆü¤È¼þÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤ÌÀ¯Î¬·ëº§¤«¤é1Ç¯¡¢ÎÁÄâ¡¦·¬ÇµÌÚ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Ãæ¤Çå«¤ò°é¤ó¤À¤¤¤ÁÆü¤È¼þ¤Î¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º½é¡¹¤·¤¯¤â¤É¤«¤·¤¤µ÷Î¥´¶¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥Èµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡Ê»³¸ýÎë²»Ìò¡ËÂ³ÊÔ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤Þ¤¿Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢3Ç¯Á°¤Îµ²±¤¬°ìµ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ê·¬ÇµÌÚ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤³¤Ë¤¢¤ê´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Îë²»¤¬¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ï¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡¢¤¼¤Ò¥·ー¥º¥ó2¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòÀÐÈ»Ìé¡Ê»³¸ý±ïÌò¡Ë°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¡Ù¥Áー¥à¤ÎºÆ·ë½¸¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âºîÉÊÆ±ÍÍ¡¢ÌçÏÆ¤µ¤ó¤Èºî´Ö¤¯¤ó¤Î¤ªÂð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á³¤ë¤Ù¤¶ÛÄ¥´¶¤ÏÊÝ¤¿¤ì¡¢»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý²È¤Î»°·»Äï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤Ç¤Ò¤é¤ê¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÌîÉðÉ§¡ÊÆ£¸¶¿Æ»áÌò¡Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¸Î¤Ë ¥Ñー¥È2¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»ä¤Þ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ä¤¤¤ÁÆü¡¢¤½¤·¤Æ·¬ÇµÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÈÖÁÈ¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
ÈÓÅÄ´ðÍ´¡Ê»³¸ýÌÐÌò¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ù¤Î¸½¾ì¡ª¡¡¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¡¢3Ç¯Á°¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿!¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¼þ¤Î¼Â²È¡¢»³¸ý²È¤Î·»Äï¤ÎíÂíà¡¢¿Æ»Ò¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¡¢¥·ー¥º¥ó1¤ËÂ³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤ÁÆü¤¬ºî¤ë¤ªÎÁÍý¤Î¥·ー¥ó!»ä¼«¿È¡¢¤ªÊ¢¤ò¤°¤¥¤°¤¥ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥·ー¥º¥ó3¤ò»Ï¤á¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥·ー¥º¥ó2¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾²Åè²Â»Ò¡Ê·¬ÇµÌÚ°¦»ÒÌò¡Ë¡Ø¤Ê¤¬¤¿¤ó¤ÈÀÄ¤È¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î²ÈÂ²¤ÈºÆ¤Ó²ñ¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ÁÆü¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ï¿Ä¤Ï¶¯¤¤¤¬¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£»£±Æ½éÆü¤Ï3Ç¯¿¶¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê～¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤½¤³¤Ë¤ÏÎÁÄâ¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤Î²ÈÂ²¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥·ー¥º¥ó1¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡Öå«¡×¤¬¥Æー¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¬ÇµÌÚ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¡É¤¬¡¢Êª¸ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂç»ö¤Ê´Î¤Ç¤¢¤ëÂç¸¶ÀéÄáÀèÀ¸¤¬Ëè²ó¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê²¹¤«¤Ê²ÈÂ²¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼Áó¡ÊÅÄÅèÌÀ¾çÌò¡Ëº£²ó¤â¾¾ËÜ´ÆÆÄ¡¢»Ô²¬´ÆÆÄ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÎÁÍý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤ÏËÍ¤Î±é¤¸¤¿ÅÄÅè¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¤â¤É¤«¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤¤¤ÁÆü¤È¼þ¤È¶¦¤ËÈà¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤âÀ§Èó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê´ÝÀîÄ®»ÒÌò¡ËÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ì¤«¤é¤ºー¤Ã¤È¡Ö·¬ÇµÌÚ¡×¤Ëµï¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤¯¤·Ä®»Ò¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ï¥Ã¥Á¥ã¥±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë