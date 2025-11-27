「おい、金持ってるだろ。ジャンプしてみろ」カツアゲされて二段ジャンプになっちゃった!?「発想が天才的過ぎる」と話題【作者に聞いた】
コマごとに連続する展開を見せるのが漫画の基本だが、たった1コマで完結する1コマ漫画は、瞬間的な笑いやどんなオチかを考察したくなるようなものまで、情報量が少ないからこそ奥深いもの。X(旧Twitter)でオリジナル作品を発表するあくまでクマ(@akmd_kuma)さんも、そうした1コマ漫画を数多く発表している。
■"時間がない"を理由に仕方なく描きはじめた1コマ漫画
もともとは4コマ漫画を中心に描いていたあくまでクマさんが、「仕事の合間に4コマ漫画を描き上げることができない」となかば仕方なく描きはじめたという1コマ漫画。カツアゲされて小銭確認のジャンプ中にさらにカツアゲされ、結果二段ジャンプをしてしまう「ジャンプ中に言われて二段ジャンプになった人」や、DVDプレイヤーの待機画面をテーマにした「虫かごの中に入れられたDVDマーク」など、フリもオチもすべてが1枚に込められた作品は、SNS上で多くのいいねを集めている。
4コマだろうと1コマだろうと、ネタについては「お題を元に回答を考えるような大喜利に近い」と語るあくまでクマさん。「私の感覚としては、描きたいイメージを先に考えて、それに合った題が思いついたら1コマ漫画として表現して、難しそうであればストーリー仕立てにした4コマ漫画にしています」とコマ数の描き分けの判断基準を教えてくれた。また、あくまでクマさんは「1コマでも4コマでも、入れられる情報に制限は決まってますが、その情報量をどういう風に配置するかというパズルみたいな話の組み立て方は、どちらの漫画でもあまり変わってないとは思っています」と話す。
ちなみに数ある1コマ漫画のなかで、あくまでクマさんのお気に入りは「虫かごの中に入れられたDVDマーク」だそう。「たまたま目にした動くDVDマークが気になってメモしていまして、そのメモを見返したときに『このマークがどこで動いてたらおもしろいだろう』と思って描いた作品です」と制作のきっかけを振り返り話してくれた。
1コマという制限のなかに込められた秀逸なネタ。ぜひ一度読んでみてほしい！
取材協力：あくまでクマ(@akmd_kuma)
