NZ中銀総裁　NZ経済は回復の勢いを取り戻している、勢いは来年も続くと予想

NZ中銀のホークスビー総裁は現在NZ経済は回復の勢いを取り戻していると語った。



NZ経済は厳しい経験をしてきたが、現在は回復の勢いを取り戻している。この勢いは2026年も続くと予想される、勢いは高まるとさえ予想している。きのうのNZ中銀会合で1人が利下げに反対したが、この委員はインフレの上振れリスクを重視したため金利を据え置くことを支持した。



NZ中銀はきのう政策金利を2.25%に引き下げたがNZドルは急上昇した。中銀最新予測でOCRは来年半ばに2.20%で底打ちする見通しとなっており、世界的ショックやインフレ大幅低下がない限りはNZ中銀の利下げサイクルは終了した可能性がある。



今朝発表された第3四半期の小売売上高は前期比+1.9%と予想の+0.6%を大きく上回る結果となり、2021年第4四半期以来の大幅な伸びとなった。堅調な個人消費と経済の回復力が示唆されたことで、来年は金利を2.25%で維持する可能性が高まった。

