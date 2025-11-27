MBSドラマ特区枠にて12月11日より放送される、永瀬莉子と藤原大祐のW主演ドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』に曽野舜太（M!LK）、河村花、染谷俊之、映美くららが出演することが決定。あわせてポスタービジュアルも公開された。

志馬なにがしによる同名ライトノベルをドラマ化する本作は、楽しむことを諦めてきた男子大学生と強く生きる目の見えない女性の切ない純愛ラブストーリー。脚本は『民王R』（テレビ朝日系）や『家政夫のミタゾノ season7』（テレビ朝日系）などの後藤賢人、監督は『晩餐ブルース』（テレ東系）や『ココでのはなし』などのこささりょうまが務める。

人との関わりにトラウマを持つ大学生・空野かけるは、とある授業で、一人静かに本を読む女性を見かける。ある日、学生寮のルームメイトのクラス会に無理やり参加させられたかけるは、そこで、目の見えない女性・冬月小春と出会う。その彼女は、あの時教室で本を読んでいた女性だった。かけるはそこで、小春が目が見えないことを知るのだが、成り行きで小春の授業のサポートをすることになる。かけるは小春の明るさと前向きさに触れるうちに、だんだんと小春に惹かれていく。一方小春も、目が見えない自分を特別扱いせずにフランクに接してくるかけるに惹かれていく。過去のある出来事から他人と深く関わることを避けてきたかけるだったが、小春の作る「人生でやりたいことリスト」の一つ、「打ち上げ花火を上げる」という夢を叶えようと走り出す。

目が見えないけれど、明るく前向きな女性・冬月小春役を永瀬、小春の授業のサポートをすることになる、他人と深く関わろうとしない大学生・空野かける役を藤原がそれぞれ演じる。

新たに発表されたのは、小春とかけるを支える登場人物たち。かけるのルームメイト・鳴海潮役には、『低体温男子になつかれました。』（TOKYO MX）で初主演を務め、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活躍する曽野。そんな鳴海と友人である早瀬優子役は、『女神の教室～リーガル青春白書～』（フジテレビ系）などに出演する河村が務める。

そして、小春の担当医である三浦一樹役で、舞台『刀剣乱舞』や『美しい彼』（MBS）などの染谷、小春の母・冬月陽華役で、元宝塚歌劇団月組トップ娘役であり、退団後はNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などに出演する映美が出演する。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、空を見上げているようにも感じる小春（永瀬莉子）とそんな小春を優しく見つめるかける（藤原大祐）の姿が写し出されている。

コメント曽野舜太（M!LK）（鳴海潮）鳴海潮役で出演させていただきます、曽野舜太です。鳴海は、主人公・かけるのルームメイトで、どこか憎めない関西人。誰よりも友達思いで、時には恋の背中を押すような存在です。監督にお会いしたときに、「本気で150点のドラマを作ろう」と話してくださって、その瞬間、僕の中の“鳴海”が一気に燃え上がりました。この作品が1人でも多くの方に届くことを願っています。皆さん是非楽しみに待っていてください。

河村花（早瀬優子役）ビジュアル撮影の日に私が演じる優子の靴を初めて履いたのですが、それが傷だらけだったんです。気になって見ていたら、スタッフさんに生活している人の靴にしたいんだと言われました。どこまでも丁寧で、この作品を届けることへの想いを監督やスタッフさん達から感じました。私も優子として生きて悩んで笑っている姿をしっかりとみなさんに届けたいと思います。目が見えない小春ちゃんの近くで、かけると鳴海と一緒に沢山の壁にぶつかりながらも力強く歩んでゆく姿を、ぜひみなさんに見届けてもらいたいです。（文＝リアルサウンド編集部）