ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて毎週日曜あさ８時30分より放送中の『プリキュア』シリーズ（BSS山陰放送は毎週あさ６時15分より放送）。

現在大好評放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』に続くシリーズ第23弾のタイトルが決定！

そのタイトルは『名探偵プリキュア！』

©ABC-A・東映アニメーション

キャッチフレーズは……

そのナゾ！キュアット解決！

果たしてどんなプリキュアが活躍するのか！？

詳細は改めて発表される。乞うご期待！



▼これまでのプリキュアシリーズタイトル

2004年「ふたりはプリキュア」

2005年『ふたりはプリキュア Ｍａｘ Ｈｅａｒｔ』

2006年『ふたりはプリキュア Ｓｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ』

2007年『Ｙｅｓ！プリキュア５』

2008年『Ｙｅｓ！プリキュア５GoGo！』

2009年『フレッシュプリキュア！』

2010年『ハートキャッチプリキュア！』

2011年『スイートプリキュア♪』

2012年『スマイルプリキュア！』

2013年『ドキドキ！プリキュア』

2014年『ハピネスチャージプリキュア！』

2015年『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』

2016年『魔法つかいプリキュア！』

2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』

2018年『ＨＵＧっと！プリキュア』

2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』

2020年『ヒーリングっど プリキュア』

2021年『トロピカル～ジュ！プリキュア』

2022年『デリシャスパーティ♡プリキュア』

2023年『ひろがるスカイ！プリキュア』

2024年『わんだふるぷりきゅあ！』

2025年『キミとアイドルプリキュア♪』



■朝日放送テレビ公式サイト

https://www.asahi.co.jp/precure

■東映アニメーション公式ティザーサイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure