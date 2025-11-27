『名探偵プリキュア！』 大人気シリーズ第23弾のタイトルが決定！ キャッチフレーズは“そのナゾ！キュアット解決！”
ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて毎週日曜あさ８時30分より放送中の『プリキュア』シリーズ（BSS山陰放送は毎週あさ６時15分より放送）。
現在大好評放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』に続くシリーズ第23弾のタイトルが決定！
そのタイトルは『名探偵プリキュア！』
©ABC-A・東映アニメーション
キャッチフレーズは……
そのナゾ！キュアット解決！
果たしてどんなプリキュアが活躍するのか！？
詳細は改めて発表される。乞うご期待！
▼これまでのプリキュアシリーズタイトル
2004年「ふたりはプリキュア」
2005年『ふたりはプリキュア Ｍａｘ Ｈｅａｒｔ』
2006年『ふたりはプリキュア Ｓｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ』
2007年『Ｙｅｓ！プリキュア５』
2008年『Ｙｅｓ！プリキュア５GoGo！』
2009年『フレッシュプリキュア！』
2010年『ハートキャッチプリキュア！』
2011年『スイートプリキュア♪』
2012年『スマイルプリキュア！』
2013年『ドキドキ！プリキュア』
2014年『ハピネスチャージプリキュア！』
2015年『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』
2016年『魔法つかいプリキュア！』
2017年『キラキラ☆プリキュアアラモード』
2018年『ＨＵＧっと！プリキュア』
2019年『スター☆トゥインクルプリキュア』
2020年『ヒーリングっどプリキュア』
2021年『トロピカル～ジュ！プリキュア』
2022年『デリシャスパーティ♡プリキュア』
2023年『ひろがるスカイ！プリキュア』
2024年『わんだふるぷりきゅあ！』
2025年『キミとアイドルプリキュア♪』
■朝日放送テレビ公式サイト
https://www.asahi.co.jp/precure
■東映アニメーション公式ティザーサイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure