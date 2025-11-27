¡ÖÌÜÅªÃÏ¤Ê¤É¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁàºî¡×¡Ä¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¸«¤¨¤¿¡í·ãÊÑ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡í
¡íÆüËÜ¤ÎÍº¡í¤ÈÃæ¹ñ¤ÎŽ¢¿··¿·Ú£Å£ÖŽ£
¡ÖÆüËÜ¤«¤é¡Ø¼¡¤Î100Ç¯¡Ù¤òºî¤ëÄ©Àï¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤Î¼Ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
10·î30Æü¤«¤é11·î9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡Ê69¡Ë¤Ï¹â¤é¤«¤Ë¤³¤¦Àë¸À¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ø¥¯¡¼¥Ú¡Ù¡Ê2ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£Èì¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¤ä¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿--¡£
º£Ç¯¤Î¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é522¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤¬½¸(¤Ä¤É)¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Ë¤Ï³Æ¼Ò¤Î»×ÏÇ¤¬¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¡¢¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¡¦¹ñÂô¸÷¹¨»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡Ö»Ô¾ì¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë²Á³ÊÂÓ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ø¥ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸ÀïÎ¬¡Ù¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¾®·¿¼Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë¾å¤Î²Á³ÊÂÓ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥È¥è¥¿¤ÏÊ»¤»¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¿··¿¤âÈ¯É½¤·¡¢¹âµéÏ©Àþ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤«¤é¤ÏÊÌ¤ÎÁÀ¤¤¤â¸«¤¨¤ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÀ¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²ÃÆ£µ×Èþ»Ò»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö£±ËüÖ¤Î¹¤µ¤ò»ý¤ÄÆîÅ¸¼¨Åï¤Î£±³¬¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢À¹Âç¤ÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î£Å£Ö¤Î¶ìÀï¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç£Å£Ö¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹ñÆâ¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£Å£Ö¤è¤ê¤â¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ê¤É¿Íµ¤¼Ö¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡íÆüËÜ¤ÎÍº¡í¤È¤Ï¿¿µÕ¤È¤â¸À¤¨¤ëÀïÎ¬¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Î£Â£Ù£Ä¤À¡£²ñ¾ì¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿Å¸¼¨¤¬Æ±¼Ò¤Î¿··¿·Ú£Å£Ö¡Ø£Ò£Á£Ã£Ã£Ï¡Ù¡Ê5ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¡£È¯É½²ñ¸«¤Ë¤Ï¿ôÀé¿Í¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡Ö£±²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤Î¿äÄê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó180km¡£100kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¿äÄê200Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Á¤Î¹â¤µ¡¢²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸À¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¤ò»È¤¤¡¢£Â£Ù£Ä¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡£Ç³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÃÓ¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë°Â¤¯À½Â¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²ÃÆ£»á¡Ë
ÁÀ¤¦¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô
Ìö¿Ê¤¹¤ë£Â£Ù£Ä¤Ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥¹¥é¤À¡£¼çÀï¾ì¤Î£Â£Å£Ö¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ä¤¤¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¹¥é¤¬³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö£Â£Ù£Ä¤ÎÀª¤¤¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë½ÐÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¥ã¥Ö¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê6¡¦7ËçÌÜ¼Ì¿¿¡Ë¤Î³«È¯¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ê¤É¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç»î±¿Å¾¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÎÌ»º¤â»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤ÇÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¿äÄê450Ëü±ß¤È³Ê°Â¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÃÆ£»á¡Ë
À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÆü¡¦Ãæ¡¦ÊÆ¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥·¥ó¡¦¼«Æ°¼ÖÀïÎ¬¡×¡£±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ÜÆ°¤Ï¥Æ¥¹¥é¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ã´¤¤¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢£Â£Ù£Ä¤Î·Ú£Å£Ö¤ÏÍèÇ¯¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤Îµ¬³Ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£Â£Ù£Ä¤ÏËÜµ¤¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚÎ¨¤Î¹â¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¿ô¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Î·Ú£Å£Ö¤Î¼ûÍ×¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÄ¼ËÆ»¤òÃæ¹ñ¤Î·Ú£Å£Ö¤¬ñ¥ÁÖ¤ÈÁö¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÌ¤Íè¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ñÂô»á¡Ë
ÆüËÜ¤Î¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥ë¥Þ¶È³¦¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
