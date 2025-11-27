Photo: 田中裕康

早いもので11月も後半。気温が下がってサウナがより心地よく感じる季節です。

私は週1ペースでサウナに通う“ヘビーサウナー”なのですが、サウナーのマストアイテム・サウナハットを銭湯に忘れて以来所有しておらず…。

失ってみて初めて「サウナハット無しではサウナを心ゆくまで堪能できない！」と痛感し、再度購入することにしたのですが、様々なブランド、種類があり、何を基準に選べばいいのだろうと悩んでいたところ…

Amazonの「プール・ホットタブ・屋外サウナ」カテゴリでベストセラー1位（2025年11月10日現在）になっていたOTONANOSAUNABUの「サウナハット」を発見！

機能もさることながら、デザインが気に入って購入したのですが、このサウナハットで私は至高のサウナ体験を味わうことになるのです…。

熱から頭部を徹底的にガードすることが“ととのい”への近道

この「サウナハット」は、アイボリー、グレー、ネイビー、ブラウン、ブラックとカラーバリエーションが豊富。どのカラーも魅力的ですが、私は落ち着いた雰囲気のあるグレーをチョイスしました。

綿100%のタオル生地は肌触りがいいだけでなく、二重構造により汗をしっかり吸収してくれるそう。

耐久性もハイレベル。独自の編み込み製法のおかげで洗濯機で何度洗っても糸ほつれしないとのこと。長く愛用できそうでいいですね。

Amazonの商品ページには「サウナ・スパ健康アドバイザー監修」と記載があり、サウナハットとしての機能に期待できそうです。

さっそく行きつけのサウナに行って使ってみました。

感想としては、非常に安直ですが…メチャクチャいい！！！これに尽きます。

まずサウナハットの最大の目的といってもいい頭部の保護。何も着けないか、タオルを巻くだけの時と比べ、頭部の熱のこもり方がまったく違います。

以前は、身体が限界というより、頭周りの暑さが限界で外に出るという流れだったのが、純粋に身体がしっかり温まり、汗をたっぷり出し切ったので外に出る、という感覚に変わりました。

おかげで以前よりもサウナと水風呂のギャップが大きくなり、その後の休憩での“ととのう”感じがより強くなったように思います。

その秘密は、独自の編み込み製法にあり。密度の高い生地でサウナの高熱を徹底的にブロックしてくれるので、暑さからはもちろん、熱から頭皮や毛髪も守ってくれます。

サウナは高熱と乾燥などで頭皮にダメージを与え、薄毛を引き起こす可能性があると聞いていたので、しっかり守ってくれるサウナハットは心強いですね。

おまけにリバーシブルなので、汗が気になったら裏返して使うこともできますよ。

深く被ることで「集中とリセット」に全振りできる

この「サウナハット」は、深く被ることができるデザインなので、周囲の目を気にせず自分の世界だけに入り込める点が素晴らしい。

私はサウナに入りながら、仕事のことや翌日の段取り、今後の方向性などを考えるのですが、視界が遮断されることでより思索に没頭できるのです。

個人的にはサウナで心身を整えることは、健康や仕事にも好影響があると思っています。

まず第一に、サウナでリラックスすることによるストレス解消。私は一時期、仕事の人間関係で悩んだことがありましたが、週1のサウナによって鬱々とした気分がスカッとして救われたことを覚えています。サウナに通わなかったらメンタルダウンしていたんじゃないかと思うほど。

そして第二に、サウナでリラックスすると夜の睡眠の質が改善すると言われています。サウナは自律神経を整え、副交感神経を優位にするので、自然な眠気がくるんですよね。これは私自身も体感しているところです。

さらに第三は、夜の睡眠の質が高まると、翌日の仕事のパフォーマンスに良い影響を与えます。朝からスッキリ起きられるので、午前の仕事がとてもはかどります。

サウナに興味のある全ての人へ！プレゼントにも◎

そんなこんなで、すっかり私のサウナのお供として定着したこの「サウナハット」。

冒頭で、過去に失くしてしまったことをお伝えしましたが、こちらは専用袋が付いているので失くしにくそう。

ユニセックスで使えるので、サウナ通いをこれから始める人やパートナーへのプレゼントにもいいかも。

サウナビギナーから、買い換えを検討するベテランサウナーまで、幅広くおすすめできるサウナハットです！

Photo: 田中裕康

Source: Amazon.co.jp

