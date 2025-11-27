目立たない人が突如醸し出す狂気…野間口徹の“よく分からない迫力と本物感”に注目『もしがく』
●まさかの蜷川幸雄役で小栗旬登場
三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第9話が、26日に放送。今回は蜷川幸雄を演じる小栗旬にも驚いたが、最終幕スタートの見どころと、“気になるあの役”を演じる、野間口徹について語ってみたい。
野間口徹
○【第9話あらすじ】「舞台、見させてもらったよ」…降って湧いた奇跡
深夜のWS劇場。演出家の久部三成(菅田将暉)は、思いを寄せる倖田リカ(二階堂ふみ)と2人きりでいる。リカを守るためにリカの元情夫・トロ(生田斗真)を追い出した久部の勇敢な一面を見て、リカも少しずつ久部に惹かれ始めていた。親密な雰囲気が漂う中、久部は、劇場が軌道に乗ったら『ハムレット』を上演するつもりだと語る。
ハムレットは久部自身が演じ、その恋人・オフィーリアはリカに演じてほしいと言う。「演出家の先生に任せるわ」とリカは久部の思いに応じる。「これからも私たちを引っ張っていって」とリカは久部にささやく。2人は手をつなぐと飲み屋へと向かう。
その頃、八分神社の居間では巫女の江頭樹里(浜辺美波)が物思いにふけっていた。久部とリカの関係が気になってしょうがないのだ。そんな娘の気持ちを悟った父の論平(坂東彌十郎)は、「あの2人に恋愛関係はないような気がするなあ」とつぶやきながらとすごすごと去っていく。しかし、樹里はどうしても不安を打ち消せず…。
そんなある日、WS劇場のオーナー・ジェシー才賀(シルビア・グラブ)が闇取引のボディガードとしてトニー安藤(市原隼人)を貸してほしいと言い出す。舞台に穴を開けるわけにはいかないと久部は悩むが、従わざるを得ない。トニーもすっかり役者に目覚め、舞台を取ろうとしたが、久部劇場存続のため、行くことになる。
いつトニーが帰ってくるのか。そんなバタバタの状況で進む舞台。アドリブや演出変更で乗り切っていたところ、トニーがタクシーで駆けつけ、舞台はようやく本筋に戻る。しかし、そのタクシーを警察が尾行していた。
刑事(小林隆)がWS劇場でトニー逮捕に現れる。しかし恋仲にあるパトラ鈴木(アンミカ)や他の役者陣の芝居で、トニーがストリップ小屋の迷惑客だという設定を信じ込ませ、舞台は無事。だがジェシーが関わっていることで、このままでは久部劇場の存続も危うい。
そんな不安のなか、とんでもない来客が訪れる。久部が尋ねるとそれは、久部が憧れてやまない蜷川幸雄(小栗旬)だった。「舞台、見させてもらったよ」…降って湧いた奇跡に久部も驚きを隠せず…。
(左から)二階堂ふみ、菅田将暉 (C)フジテレビ
○連ドラとして最強の伏線、謎、環境を整えて最終幕へ
キュン…とした。正直、驚いた。まさかリカが久部にキスをするとは…。まさかリカが久部の魔法にかかったかのように、久部になびき始めたからだ。その後の展開にも笑わされた。2人が急接近している煩悩(?)が頭から離れず、必死で、巫女姿に紙垂(しで)を振り回し、2人の別離や妄想を打ち消そうと乱れまくりの樹里の神への祈祷姿も、かわいくて声を出して笑ってしまった。
それと驚いたのは、アンミカだ。これまでも存在感を放ってはいたのだが、トニー不在の舞台中の間を引き伸ばす彗星フォルモン(西村瑞樹)とパトラの漫才。バラエティにも強いアンミカの面目躍如かと思いきや、舞台存続のために、トニーをストリップの迷惑客として警察に信じさせるお芝居として、パトラがトニーをビンタをするシーン。パトラの心情を考えると切なく、やるせない。その心の葛藤が見事に芝居に乗っていた。アンミカの持つポテンシャルの高さが際立った回であり、存続の危機の伏線としても見事の一言だった。
また、三谷氏の原点・東京サンシャインボーイズの小林が、刑事として久部劇場という“魔法の空間”に現実を放り込んできた場面。これもうなった。さすがの小林の存在感、また“現実感”で、いつこの久部の魔法が解けてしまうか分からない場面において、数シーンの出演だけで心がギュッとつかまれた。その演技力は、もう見事というほかない。三谷氏と最も色濃く現実的につながる小林が、この“現実”役として現れたのはメタファーとして機能しており、キャスティングもここまで練り込んであるとは…。スタッフ陣の才気と本気がビンビン伝わる。
そして何よりも小栗旬! ラストに久部の前に現れたのが蜷川幸雄氏であり、さらにはそれをまさかの小栗が演じる。これには思わず「あ!」と声が漏れてしまった。久部の夢がかなうかもしれない瞬間であり、最終章の幕開けとしても、ふさわしい人選だ。
小栗旬 (C)フジテレビ ≪協力≫ニナガワカンパニー
ただ、一つだけ逆説的な難点がある。本当に面白いドラマは、こうした仕組みや背景などを考える暇もなく没頭してしまうものだ。視聴者が分析できてしまうという作品は、それ自体が目的でない限り、視聴者を選ぶ。だが、筆者はこういうドラマも好きだ。「語りたくなるから」。もちろん、「面白かった」「やばかった」というシンプルな語彙に感想が集約されてしまう作品は間違いなく面白い。ここ最近、「犯人探し」の考察ドラマ以外で、ここまで「語りたくなる」作品は少なかったのではないか。
そういう意味でも『もしがく』は貴重。知的かつ楽しく、さらに、映画好きが映画館を出たあと、作品について「語り合う」あの楽しさを本作は与えてくれる。
そんな本作がいよいよクライマックスへ! 録画などをしていて、「まだ手を付けてない」という方は、これを機会に一気見してもらいたい。冒頭頃、ネガティブな記事が多かったせいで、観るのに悩んでいる方もいるかもしれない。でも安心していい。尻上がりに面白くなっている。
●気になるあの人…野間口徹、役者人生の裏側
さて。ここ数話ではなりを潜めていたが、実は筆者には、気になっているとある登場人物がいた。ストリップ小屋時代からの舞台監督である、伴工作役の野間口徹だ。
あまり本筋に絡むことがなく、物語の装置としても、現状では、それほど重要な役割を与えられてはいない。なのに、気になる。小林薫や坂東彌十郎などのベテランによる脇役は目を引くが、それとは違った意味で目を引いている。
第9話ではトニー不在の舞台での、指揮系統役として活躍していた。そこでも感じた。あの“なんだかよく分からない迫力と本物感”は何なのだろう…と。クライマックスに入る前だからこそぜひ、この野間口について解説しておきたい。
野間口といえば、地味な印象を持つ人も少なくない。だが、引っ張りだこの名バイプレイヤーである。つかみどころがない。でもすごみがある。気になってしまう。だから以前、実際に話を聞いてみたことがある。そして驚いた。
まず、所作だ。ドラマの現場で野間口は、役者陣はもちろん、すれ違うスタッフたちほぼ漏れなく「挨拶」をしている。しかも腰が低い。そもそも彼は、子どもの頃から目立ちたかったらしいが、目立てない子どもだったらしい。いじめられた苦い経験もあり、そこで人間不信に陥った経験もあったそうだ。
それもあるのだろうか。現場で見る彼の姿は、いつも自分から何か発信する感じではなかった。とはいえ、カメラが回ってない際は、会話に参加しないのではなく、その時々の場の主役や空気に合わせて相づちを打ったり、会話の流れに乗ったりと、どちらかといえば、素の姿は「自分が主張して得することはないよね」といった、自己主張を控えている印象の俳優だった。これは、おそらくテレビからも感じるイメージ通りの像ではないだろうか。
○一番怖い人は、周囲に紛れているタイプ
だが、筆者が感じるのは、それだけではない。以前、いくつかのアクション俳優たちの飲み会などに顔を出していたことがあるのだが、その時、彼らが言っていたのが、「一番強い、いや怖いのは、見た目で強さをアピールするタイプではなく、周囲にまぎれているような普通の何もなさそうな人。そういう人はケンカが強い人が多くて、一般の体型をしているのに、実はとんでもなく怖い攻撃をしてくることがある」ということだ。
確かにそうだ。目立たない人が、突如醸し出す狂気。これは圧倒的な迫力と怖さを感じさせる。野間口の場合もそうだ。例えば、『勇者ヨシヒコと魔王の城』(11年、テレビ東京)で、大ボス手前のボス・ゴードン役を演じていた時も、単なる学ランを着た一般の普通の人で、分かりやすい“すごみ”など演出してないのに、勇者ヨシヒコ一行を一撃で普通に全滅に追い込んだ場面がある。あのコミカルなドラマにおいて、それはトラウマ級の怖さであり、「野間口さんはこんなに怖い、静かなすごみのある役ができる人なんだ」と思った記憶がある。
いわば、実際に腰が低い、挨拶などをして礼儀正しいという素があるからこそ、静かなる狂気を爆発させられる役者なのだ。また以前、映画などを観ていても、役者たちの使えそうな仕草ばかりが気になって純粋に楽しむのが難しいと話していたのを耳にしたことがある。つまり、単なる低姿勢の人ではない。いつ何時も芝居のことを考えているという証左である。
当時、野間口の出演ドラマの現場に張り付いて時に見た彼はいつでも穏やかで、お芝居のことばかり考えているような、役者魂に燃える素振りは一切見せない。それが、カメラが回ると同時に、変貌する。自己主張する芝居ではないが、時折、眼を見張るような緊迫感を出す。そのギャップに、非常に驚かされた。つまり、その役者魂は、熱い炎ではなく、野間口にとっては、日常レベルで当たり前にそこにあるものなのだろう。
演技論についてもそうだ。現場で「ここはこうしたほうが…」といった話が出たとしても、彼がそこで発言をしているのを、筆者は見たことがない。皆の熱の入り方から比べると、そのあまりにも平然とした姿からは、逆に非日常を感じる。インタビューをしてみても、「僕は強みがないのが武器なんです」などと言ってのける。“芸は人なり”とは言うが、まさに野間口徹という稀有なタイプの人間の芝居＝芸がこれなのだ。あの独特の存在感の正体の答え合わせのような気がした。
こういった野間口というタイプも含め、さまざまな演技派がそろった『もしがく』。その演技派たちが今後魅せてくれるものは何か。久部劇場の“魔法”はどこまで続くのか。「八分坂」の人々は? 「八分坂」自体が消滅する可能性は? リカや樹里の恋の今後は? そして再び小池栄子は登場する…?
──これで舞台装置は整った。「楽屋」が見えてくるのはもう間もなくなのか? 1984年、誰もが“夢”を見ていた時代。その夢は成就するのか、バブルのように崩壊するのか。久部が皆にかけた舞台という“魔法”は、うたかたのものなのか? タイトルの伏線回収も含め、結末はどうなるのか。三谷氏の本気が見たい。
(C)フジテレビ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
