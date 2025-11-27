絶好調アーセナルが３−１で大一番を制す！無傷のCL５連勝を達成！バイエルンは17歳の得点で一度は追いつくも…ついに今季初黒星
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、アーセナルと伊藤洋輝を擁するバイエルン・ミュンヘンが前者のホームで激突。４日前のフライブルク戦（６−２、ブンデスリーガ第11節）で途中出場し、約８か月ぶりに復帰した伊藤は、この日もベンチスタートとなった。
大注目のビッグマッチの22分、アーセナルが得意のセットプレーから先制に成功。サカが蹴ったCKからティンベルが上手くヘッドで合わせた。
ビハインドを負ったバイエルンだが、32分にニャブリの絶妙な折り返しから17歳のカールが流し込み、すぐさま同点に追いつく。
１−１で折り返すと、55分にアーセナルがCKの流れからチャンスを創出。メリーノがフリーでヘディングシュートを放つも、インパクトを欠き、39歳のGKノイアーに難なくキャッチされる。
ホームチームは押し気味に進め、その後もチャンスを作るが、度々ノイアーの好守に阻まれる。
それでも69分、途中出場直後のカラフィオーリのクロスからマドゥエケが押し込み、ついに勝ち越す。今夏にチェルシーから加入した23歳のイングランド代表FWは、待望の新天地初ゴールとなった。
さらに77分、カウンターから抜け出したマルチネッリがノイアーをかわし、貴重な追加点を挙げる。
このまま３−１でタイムアップ。プレミアリーグ首位とブンデスリーガ首位の頂上決戦は、アルテタ体制７年目のアーセナルが快勝し、無傷の今大会５連勝を達成した。
コンパニ体制２年目で負け知らずだったバイエルンは、全公式戦を通じて今季初黒星を喫した。なお、伊藤に出番は最後まで訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
