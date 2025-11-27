絶不調リバプールがまた黒星…PSVにホームでまさかの１−４惨敗、公式戦ここ12試合で９敗目。遠藤航はまたも出番なし【CL】
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するリバプールがオランダの強豪PSVとホームで対戦した。
公式戦ここ11戦で８敗と絶不調のリバプールは、開始早々に主将ファン・ダイクのハンドでPKを献上。これをペリシッチに決められ、６分に先制を許す。
しかし16分、左サイドからガクポが仕掛けてシュート。GKコバージュがセーブしたこぼれ球をソボスライが詰めて、試合を振り出しに戻した。
その後も押し込んだリバプールは32分、CKにファン・ダイクがヘッドで合わせる。だが、これはクロスバーに直撃する。
１−１で突入した後半も主導権を握っていたホームチームだったが、56分にマウロにあっさり右サイドを崩されると、クロスをティルに流し込まれ、勝ち越しを許す。
同点ゴールを狙って猛攻を仕掛けていたリバプールは73分、CBコナテの緩慢な守備からピンチを招き、ポストを直撃したぺピのシュートの跳ね返りをドリウエフに押し込まれ、３点目を献上する。
さらに後半アディショナルタイム１分にもカウンターからドリウエフのシュートで被弾したレッズは１−４で敗れ、公式戦３連敗。ここ12試合で９敗目となった。
なお、ベンチスタートとなった遠藤はまたしても出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
