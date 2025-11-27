UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 リバプールとPSVの試合が、11月27日05:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）、モハメド・サラー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、フース・ティル（MF）、デニス・マン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。PSVのイバン・ペリシッチ（FW）がPKを決めてPSVが先制。

しかし、16分リバプールが同点に追いつく。コーディ・ガクポ（FW）のアシストからドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

56分PSVが逆転。マウロ・ジュニオール（MF）のアシストからフース・ティル（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

62分、リバプールが選手交代を行う。ウーゴ・エキティケ（FW）からアレクサンデル・イサク（FW）に交代した。

69分、PSVは同時に2人を交代。フース・ティル（MF）、イバン・ペリシッチ（FW）に代わりリカード・ペピ（FW）、クハイブ・ドリウエック（FW）がピッチに入る。

73分PSVに貴重な追加点が入る。クハイブ・ドリウエック（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

77分、リバプールが選手交代を行う。イブラヒマ・コナテ（DF）からフェデリコ・キエーザ（MF）に交代した。

88分、PSVが選手交代を行う。デニス・マン（FW）からエスミール・バジャラクタレビッチ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+2分PSVが追加点。エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）のアシストからクハイブ・ドリウエック（FW）がゴールで1-4。3点差となる。

そのまま試合終了。PSVが1-4で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2025-11-27 07:20:30 更新