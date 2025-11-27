えなこ、”SASUKE”参戦報告も…まさかの姿にファン「夢にも思わなかったぞ」「すごお！」
人気コスプレイヤーのえなこが27日までに、自身のSNSを更新。TBS系の人気番組『SASUKE2025〜第43回大会〜』に出場すると発表した。
【写真】可愛すぎてクリア…サンタコスを披露したえなこ
えなこは「なんと…」と書き出すと、「12月24日＆25日放送の『SASUKE』に出演します！！」と報告。「クリスマスの放送なのでサンタのコスプレで挑戦しました」と明かし「テレビの前で応援してね」と呼びかけた。
引用された投稿ではえなこがサンタコスに身を包み笑顔で手を振る様子が収められ、SNS上からは「夢にも思わなかったぞ」「すごおおお！」「筋トレの成果を魅せる時」との反響が寄せられた。
【写真】可愛すぎてクリア…サンタコスを披露したえなこ
えなこは「なんと…」と書き出すと、「12月24日＆25日放送の『SASUKE』に出演します！！」と報告。「クリスマスの放送なのでサンタのコスプレで挑戦しました」と明かし「テレビの前で応援してね」と呼びかけた。
引用された投稿ではえなこがサンタコスに身を包み笑顔で手を振る様子が収められ、SNS上からは「夢にも思わなかったぞ」「すごおおお！」「筋トレの成果を魅せる時」との反響が寄せられた。