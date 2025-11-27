剛力彩芽が、10代で両親にプレゼントしたものを明かし、MEGUMIやヒコロヒーが驚く場面があった。

【映像】剛力彩芽が10代で両親にプレゼントした衝撃のもの

11月21日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはタレントの丸高愛実。

今回番組が密着したのはピンク髪のギャル系建設女子・粉すけ（31）。SNSなどで“溶接ギャル”として話題を集め、現在では大工仕事&解体までこなす凄腕の職人ギャルだ。

小学4年生の時両親が育ての親であることを知り、厳格な両親への反発から見た目もどんどん派手になり、中学2年生から不登校になったと言う粉すけ。粉すけの育ての親である久美子さんは妹の産んだ子どもである粉すけを娘として育ててきた。「1日に3回警察から電話がかかってきた」「6年間口をきかなかった」など衝撃のエピソードもあったが、「逆に他のお母さんが経験できない事をいっぱい経験できたので楽しかったなと思います」と久美子さんが明かすと「今までひどい事をしてたから、長いことかかって今はすごく仲良くやってます」と反省を語る粉すけ。「私が健やかにこの仕事をして、ケガなく楽しく暮らしてることを伝えるのが1番親孝行になると思うので、できる事を増やして頑張ります」とコメントした。

その後スタジオでも親孝行についての話題に。剛力は「前の事務所の社長から両親に感謝の気持ちをだすのに、『両親に家をプレゼントしなさい』って言われて。実家を…」と10年前に両親にしたプレゼントを明かした。MEGUMIは「かっこいい！すごい！そんなことできないよ」とその行動力を絶賛した。

剛力は「社長にそう言われたからこそ、それに向けて頑張ろうと思えた」と振り返り、ヒコロヒーは「すごい社長さんだけど、それをちゃんと実現しているのもすごい。わしやったら“なんでそんなんせなあかんねん”ってなっちゃう」と率直にコメントしていた。