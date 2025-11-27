自分の親が「もしかして認知症かも…？」と思ったら。家族が早めにしておきたいことの手順と頼りにしたい相談先

待ち合わせしていたら親が迷っていた。久しぶりに実家に行ったら冷蔵庫に同じものばかり入っていた。同じ話を延々と繰り返す…。



親の様子に違和感を持ち始めたら、それは認知症の始まりの“サイン”かもしれない。



『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』（主婦の友社）の著者である上大岡トメさんは、山口県で暮らし、両親は神奈川県にいる。



コロナ禍でしばらく実家に帰れなかったときに、電話でのやりとりでまずは父親の様子に違和感を持ったという。





いちばん不安なのは本人

本書では上大岡さんの体験をマンガで紹介し、さまざまな疑問を専門家が解説している。監修を務めた認知症問題に詳しい、川崎幸クリニック・杉山孝博院長の「親が認知症かもしれない」と思ったときの家族の対応について、一部抜粋・再編集して紹介する。

「認知症だと認めたくないのはみんな同じ。それでも事実を受け止めて、前に進みましょう」

3分前に言ったことを忘れる、道具の使い方がわからなくなる、外に出たらなかなか帰ってこない……「お母さん（お父さん）ちょっとおかしくなったのでは？」と感じるのはそんなときかもしれません。

「親が認知症かもしれない」と考えるのはこわいことです。不安になるからこそ、「おかしな行動はやめてほしい」と望みます。まちがいをいちいち指摘したり、「また忘れたの？」と責めてしまったり、わかるまで何度も何度も言い聞かせたりしてしまうことでしょう。

それでもあまり効果はありませんよね。家族はどんどんつらい気持ちになってしまいます。腹が立ったり、顔を見たくないと思ったりします。

でも、いちばん不安なのは本人です。いちばん否定したいのも本人なのです。でも忘れてしまうし、できないことも増えていきます。わかっているからこそ、子どもにあれこれ言われたら腹も立ちます。悔しいし、悲しい。

認知症になったって、そういう当たり前の感情は残り続けるのです。そこを家族が理解しなければ、家族の関係がどんどん悪いほうに転がってしまいかねません。

だからこそ、なるべく早く専門家とつながることをおすすめしています。

認知症の検査を受けたり、かかりつけ医に相談したり、地域包括支援センター（自治体によって、高齢者サポートセンターなど名称が異なることがあります）や認知症の人と家族の会などの当事者組織に相談したりすることで、専門知識がある人とのつながりをもつことができるのです。そこで得られるのは知識です。認知症への理解です。正しい接し方です。

「認知症には一時的要因と二次的要因がある」とお話ししましたが、認知症の進行を防ぐために二次的な要因を減らすことにもつながります。まずは事実を受け止めることです。そうすれば次につながり、暗闇に思えた未来にも光が差し込んでくるものです。

【POINT】

・親が認知症になったとき、子どもが何をするのかを知ろう。

・地域のサポート体制などを調べておこう。

・認知症の検査を受ける場合の心の準備と物の準備を学ぼう。

「もしかして認知症？」と思ったら

Q.「もしかして認知症？」と思ったら何をする？

A. 認知症の親をサポートするための知識をつけて

「もしかして認知症？」という段階であれば、かろうじてひとり暮らしや、夫婦二人暮らしを続けていられることでしょう。この段階は貴重です。

なぜなら、家族が認知症という病気を理解し、認知症（かもしれない）人の暮らしやすい環境をつくる準備ができるからです。なかでもお金の問題は緊急の課題でしょう。認知症になると契約に関するさまざまなことができなくなるからです。

「早めにしておきたいこと」のロードマップをつくってみました。

＜早めにしておきたいことはこれ！＞

・まずは相談（かかりつけ医、地域包括支援センター、家族やきょうだい）

・情報収集（認知症って何？受けられるサポートは？）

・生活の見直し（火災予防、防犯、室内の安全対策）

・家計や財産の把握（年金、預貯金、資産、負債などの確認）

・受診（専門医を受診、認知症の検査を受ける）

・介護認定を受ける（地域包括支援センターに相談）

・サポート体制を組む（ケアマネジャーと相談、家族やきょうだいと相談）

・親と「今後」を話す（今後どうしたい？どこに住みたい？）

順番はこのとおりでなくても大丈夫ですが、早めに親のかかりつけ医と顔合わせしておくことをおすすめします。血圧が高い、足が痛いなど、「毎月薬をもらいに行く」という病院が一つや二つあるものです。

親の受診につきあい、自分の連絡先を伝えておくといいでしょう。今後、認知症の検査を受ける専門病院を紹介してもらったり、介護認定を受ける際に主治医に意見書を書いてもらったりと、何かとお世話になるからです。かかりつけ医がいない場合には、地域包括支援センターに紹介してもらうといいでしょう。

誰に相談すればいい？

Q親の認知症が不安。誰に相談する？

A.かかりつけ医や地域包括支援センターを頼って

まず相談するのは親のかかりつけ医です。親の心身の状況や認知症の可能性などを具体的に相談し、ここで検査が受けられるか、あるいは専門病院を紹介してもらうべきか聞いてみましょう。

介護保険や自治体のサポートなどの情報を得たい場合には、地域包括支援センターが頼りになります。ここは高齢者の困りごろや相談を引き受けて、専門家につないでくれる場所です。

認知症に関する資料が置いてあり、どんなサポートが受けられるかも聞くことができます。「認知症初期集中支援チーム」を設けているところも多く、軽度認知症の人や診断を受けていない人をチーム体制でサポートしてくれます。

ひとり暮らしや老老世帯の高齢者には、地域包括支援センターの担当者や、地域の民生委員などが定期指摘に通って様子を見てくれることもあります。

そのほかにも「公益社団法人 認知症の人と家族の会」のHPなどを見るとさまざまな情報が載っています。認知症の相談機関に問い合わせたり、認知症学会のHPを見たりすると参考になるでしょう。

上大岡トメ

イラストレーター、山口県在住。著書に『キッパリ！たった5分間で自分を変える方法』『老いる自分をゆるしてあげる。』『遺伝子が私の努力も才能も決めているの？』（ともに幻冬舎）など多数。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』（主婦の友社）も。

杉山孝博（全体監修）

川崎幸クリニック院長。社会医療法人財団石心会理事長。患者さんとその家族とともに50年近く地域医療にとり組む。『認知症の9大法則 50症状と対応策 』（法研）、『認知症の人の心がわかる本 介護とケアに役立つ実例集』（主婦の友社）など、著書、監修書多数。また監修・出演した映画『認知症と向き合う』（東映教育映像）も。