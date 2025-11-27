OpenAIのチャットボットChatGPTは、より簡単に適切な製品を見つけられる新機能「ショッピングリサーチ」を追加しました。すでにiPhone・iPadアプリおよびウェブ版で利用でき、日本でも使用可能です。

↑新しい買い物体験（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。

この機能は、ユーザーが探している製品の条件をざっくり伝えるだけで、最適な製品を見つける手助けをします。

たとえば「小さなアパート向けで最も静かなコードレススティック掃除機を探したい」「この3台の自転車から選ぶのを手伝ってほしい」などと入力すると、ChatGPTが追加の質問を行い、条件をより正確に絞り込みます。そして過去の会話やChatGPTメモリーを活用し、パーソナライズされた購入ガイドを数分で提示するという仕組み。

ショッピングリサーチを始めるには、買い物に関連した質問をそのまま入力するか、左下の「＋」ボタンから手動でショッピングリサーチを選択します。また、特定のおすすめを増減させる調整オプションによって、求める条件により近い結果を得ることもできます。

この機能は無料プランから最上位のProプランまで幅広く対応。ただし、現時点ではMacアプリではサポートされていません。

OpenAIによると、ホリデーシーズン（年末商戦期間）中は「ほぼ無制限で利用可能」とのこと。日本でもブラックフライデー商戦が本格化しているため、タイムリーに活用できる新機能といえそうです。

Source: OpenAI

via: 9to5Mac

The post ブラックフライデーで失敗が減る？ ChatGPTが「ショッピングリサーチ」機能を追加 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.