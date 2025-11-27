「あたり一面は血だらけ」…大学生ら15人死亡スキーバス事故「運転手が『運転は苦手』」のズサン管理

「当時、運転手の未熟さは認識していませんでした」

弁護側はこう供述し再度無罪を主張した。

11月17日に東京高裁で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社社長・高橋美作被告（64）と元運行管理者・荒井強被告（57）の控訴審初公判が行われた。’16年１月15日深夜２時ごろ、高橋被告の会社が運行する大型スキーツアーバスが長野県軽井沢町の国道脇に転落。大学生や運転手ら15人が亡くなる大事故となった。

「’23年６月に下された一審判決で、長野地裁は『運転手が大型バスに不慣れなことを認識しており事故は予見できた』とし高橋被告に禁錮３年、荒井被告に禁錮４年の実刑を言い渡していました。一方、両被告は予見は不可能と訴え一審から無罪を主張していたんです」（全国紙司法担当記者）

『FRIDAY』は’16年２月５日号で、前途有望な学生が犠牲となったバス事故について詳しく報じている。生き残った乗客や大型バス業界関係者の証言を紹介し、運行会社のズサンともいえる管理体制を振り返りたい（掲載当時は一部実名も被害者のプライバシーなどを考慮しコメントは匿名とします）――。

「夜の闇のあちこちから」

15人の命が奪われた事故は、国道18号線碓氷（うすい）バイパス入山峠付近で起きた。バランスを失ったスキーツアーの大型バスが、ガードレールを超えて立ち木に激突。天井がグシャリと潰れるほど激しく横転したのだ。

一命をとりとめた乗客の大学生は、事故直後こう証言していた。

「運転手から、シートベルトを着用するような注意はなかったです。消灯後すぐに眠ってしまいましたが、激しい衝撃に目を覚ましました。気づくと森の中に倒れていた。あたり一面は血だらけ……。夜の闇のあちこちから、苦しそうなうめき声が聞こえてきました」

亡くなったスキーバスの60代運転手Ａ氏は、事故前からドライバー技術を疑問視されていた。Ａ氏が以前勤めていた、バス会社関係者のコメントを再録する。

「Ａさんが（高橋被告の会社に）入社したのは事故の２週間ほど前ですが、それまで５年間ほど大型バスを運転したことがなかったそうです。とても大型バスを運転するようなレベルではありませんでした。車庫入れもできない。自分でも『運転は苦手』と話していたくらいです。

Ａさんは『独り身で身よりがない』と語っていました。何かあったら生活保護を受けるしかないので、働けるうちに働きたかったのでしょう。会社には『もっと仕事を入れてください』と真剣にお願いしていました」

別の関係者は次のように語っていた。

「通常は年１回の健康診断が社員に義務づけられていますが、（高橋被告の会社には）それがなかったそうです。出発前の点呼には、社長が遅刻することもあったと聞いています。ツアーバス業界は過当競争です。安全のためのコストが削られることさえある。運転手の宿泊経費をカットしたり、長時間の運転を強いる会社もあります。（高橋被告の会社も）相当ムリをして運行していたのでしょう」

両被告が訴えるように、運行会社の管理体制に問題はなかったのか。次回公判は’26年３月13日に開かれる予定だ。