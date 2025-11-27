「長生きすればそのうち認知症になる」正しい知識をつけることの大切さとアルツハイマー型認知症の進行を専門家が解説

親が認知症になったら…。そもそも認知症ってなに？お金はどうなるの？



高齢の親がいると、こうした疑問を持つこともあるだろう。



山口県で暮らすイラストレーター・上大岡トメさんの両親は、神奈川県在住。介護はまだまだだと思っていたが、様子が徐々に変わっていったことに違和感を覚えた。



そんな上大岡さんの体験を交えつつ、湧いた疑問を専門家に解説してもらう『マンガで解決』シリーズ第2弾のテーマは「認知症」。





認知症の正しい知識をつけよう

上大岡さん著書『マンガで解決 親の認知症とお金が不安です』（主婦の友社）で監修のひとり、認知症問題に詳しい、川崎幸クリニック・杉山孝博院長による「認知症」の解説と、上大岡さんの体験マンガを一部抜粋・再編集して紹介する。

「人は誰だって長生きすれば認知症になる。正しい知識をつけることが第一歩です」

医学が発達し、栄養状態がよくなり、私たち人間はずいぶん長生きになりました。長く生きれば生きるほど体が衰えるように、脳も衰えます。長生きすれば、そのうち誰もが認知症になるのです。

認知症研究の第一人者である長谷川和夫先生も、88歳のときに自身の認知症を公表しました。認知機能の検査に使われる「改訂長谷川式簡易知能評価スケール」を開発されたかたです。そんな人でも認知症になるのです。

そもそも人間は、認知症のような状態で生まれてくるのです。赤ちゃんは言葉も話せないし、排泄コントロールもできません。動くようになると目を離したすきにどこかに行ってしまうことも。重度の認知症の人と同じです。

なのに、多くの人は「赤ちゃんなんてイヤだわ」とは言いません。最初は慣れなくても、親や親戚や子育ての先輩ママなどに気軽に相談し、保健所や育児相談などのサポートを受けながら子育てに励みます。

保育園やママ友、パパ友の存在も心強いものです。しかも赤ちゃんはかわいいのです。高齢者はプライドがあり、怒ったり意固地になったりしてかわいくないことも多いもの。

赤ちゃんもイヤイヤ期などがありますが、小さいので抱きかかえて移動できますし、おむつ替えも入浴もさほど苦労しません。「高齢者があのサイズなら、介護もラクだろうなぁ」と正直思います。

そして赤ちゃんは成長してから手がかからなくなる日が来ることを、私たちは知っています。だからがんばれるのでしょう。

認知症も、正しい知識と相談できる相手と、頼れるサポーターがいれば乗り越えられるかもしれません。高齢者の介護期間は平均4〜5年。子育ての約20年にくらべれば、さほど長くありません。

【POINT】

・認知症がどういう病気なのか、どう進行するのかを知ろう。

・認知症になるのは本人のせいじゃない。恥じる必要もない。

・認知症になるとどうなるのか、先の見通しをもとう。

認知症はどう進行するの？

Q.認知症はどう進行するの？

A.個人差が大きいが目安を知っておこう

認知症の中でも特に多いアルツハイマー型認知症は、ゆっくりと進む傾向があります。一方、血管性認知症の場合、脳梗塞の発作が起きると症状が一気に進む特徴があります。次の発作が起きないように血圧などのコントロールをすることが大事です。

BPSD（行動・心理面の症状）で苦労するのは、だいたい中期まで。後期になると日常的な介護が必要になるものの、BPSDは減ります。進行はゆるやかなので、今後どのように介護していくか、先を見越して考えておくといいでしょう。

■アルツハイマー型の場合

認知症の一歩手前＜MCI（軽度認知症）＞

・もの忘れが多くなってくる

・意欲や興味が薄れてくる

・日常生活は普通にできている

・1年間で5〜15％の人が認知症に移行する

生活に支障が出始める＜初期＞

・短期記憶を中心にもの忘れがゆっくり進行する

・日付や時間、物の名前がわからなくなる

・料理や買い物などで失敗が増えてくる

ひとりで暮らすのが難しい＜中期＞

・もの忘れが進み、長期記憶が薄れ始める

・季節に合わせて服を選べない

・料理や家電の使い方の手順がわからなくなる

・着替えや入浴などに介助が必要

・慣れた道で迷う

・トイレの失敗など

常時介護が必要になる＜後期＞

・言葉の数が減り、会話がしにくくなる

・家族の身近な人の顔を忘れてしまう

・身体機能が衰え、歩行が緩慢になる

・さらに進むと歩けなくなり、寝たきりに

上大岡トメ

イラストレーター、山口県在住。著書に『キッパリ！たった5分間で自分を変える方法』『老いる自分をゆるしてあげる。』『遺伝子が私の努力も才能も決めているの？』（ともに幻冬舎）など多数。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』（主婦の友社）も。

杉山孝博（全体監修）

川崎幸クリニック院長。社会医療法人財団石心会理事長。患者さんとその家族とともに50年近く地域医療にとり組む。『認知症の9大法則 50症状と対応策 』（法研）、『認知症の人の心がわかる本 介護とケアに役立つ実例集』（主婦の友社）など、著書、監修書多数。また監修・出演した映画『認知症と向き合う』（東映教育映像）も。