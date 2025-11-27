今季ベストナインを獲得したプロ野球・巨人の泉口友汰選手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席しました。

プロ2年目の泉口選手は今季ショートのレギュラーに定着。133試合に出場してリーグ2位の打率.301を記録、ゴールデン・グラブ賞にも輝くなど飛躍のシーズンとなりました。

表彰式に登場した泉口選手は今季を振り返って、「リーグ3位という悔しい結果に終わってしまった。来シーズンはリーグ優勝・日本一を達成できるように頑張ってまいります」とコメントしました。

取材では初めての表彰式の場に「球界を代表するすごい選手の方が集まっていて、(呼ばれて)光栄です」と語った泉口選手。「(巨人からは)大勢と今日ふたりなので、来年はみんなで来たいです」と活躍を誓いました。

泉口選手は初の表彰式に緊張の様子を見せる場面も。司会者から促され話そうとするも、マイクのスイッチを入れておらず隣にいた阪神・森下翔太選手に助け舟を求め、照れ笑いを浮かべました。