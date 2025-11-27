自宅の玄関先にふらっと現れた1匹の子猫。知らない人や犬を目の前にしても動じず、生きるために虫を取って食べていた子猫との初めての出会いから1年が経つと…？

感動のエピソードに「お互い幸せな出会いだね」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：玄関の外で虫を食べていた『ひとりぼっちの痩せた野良猫』→出会いから"約１年"が経過すると…幸せあふれる『現在の様子』】

玄関に現れた痩せた子猫

Instagramアカウント『ボンドとロン 年の差兄弟』に投稿されたのは、野良子猫の「ゆき」ちゃんが初めて玄関に現れ、投稿主さん家族と出会った日の記録です。

秋のとある日に玄関に現れたという子猫時代のゆきちゃん。2匹の先住犬たちが興味津々に覗くのを見つめ返していたといいます。耳カットはされておらず、小さな体は痩せてしまっていたとか。

虫を食べるゆきちゃんを保護

見知らぬ2匹の犬を前にしても、ゆきちゃんはひるむどころか尻尾をフリフリ。しばらくすると、外で満足にご飯を食べられていなかったのか、虫を取って食べていたのだそうです。

実は、この出会いは投稿から約1年前の出来事。出会って以降は、ゆきちゃんを保護しようとご飯をあげたりダンボールハウスを作ったりと手を尽くしたそうで、無事に家族の一員となったといいます。お腹がぽんぽこりんになってしまうほどに、いっぱいご飯を食べられたようです。

幸せな家猫生活を手に入れた

人懐っこい性格だというゆきちゃんは、家族の中に馴染むのも早く、2匹の先住犬たちとも適度によい距離感を保ちながら過ごしているそう。朝は家族をカミカミして起こしたり、甘えたい気持ちが高じてお腹を出して寝転ぶなど、人間と犬たちとの共同生活を満喫しているといいます。

玄関の外に現れた小さな痩せた子猫は、1年後、家の中で飼い主さんを癒す『大切な家族の一員』となったのでした。

投稿には、「お腹いっぱい食べられて幸せに暮らせて良かったね」「お互い幸せな出会いだね」と絶賛のコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『ボンドとロン 年の差兄弟(@bo_1004_nd)』では、新たに家族の仲間入りを果たしたゆきちゃんの様子や、先住犬ボンド君とロン君と過ごす日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ボンドとロン 年の差兄弟(@bo_1004_nd)』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。