

NiziU

9人組ガールズグループNiziU(ニジュー)11月19日にリリースした、3rd Album『New Emotion』が主要週間アルバムチャートで３冠を達成した。

「2025/12/1付オリコン週間アルバムランキング」(集計期間：2025年11月17日（月）〜11月23日（日）)にて１位を獲得した。2021/12/6付の1stアルバム『U』から5作連続（2021年11月24日リリース『U』、2023年7月19日リリース『COCONUT』、2024年7月24日リリース『RISE UP』、2025年2月5日リリース『AWAKE』）通算5作目の1位となり、女性グループによる1stアルバムから5作連続の1位獲得は、６年７ヵ月ぶり、史上２組目の達成となった。

また、26日発表された「2025/12/1付オリコン週間合算アルバムランキング」(集計期間：2025年11月17日〜11月23日)においても1位を獲得。こちらも2020年にリリースされたプレデビューデジタルミニアルバム『Make you happy』を含め自身通算6作目の1位を獲得した。さらにBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales”においても見事首位に輝いた。