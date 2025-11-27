《新作》手土産に迷ったら【シャトレーゼ】へ駆け込めーーーッ！！「箱入りお菓子」がおしゃれ♡

ちょっとした手土産には、渡しやすい「箱入りお菓子」がおすすめ。【シャトレーゼ】では箱も個包装もおしゃれな詰め合わせが、新作として登場。その中でも数量限定品はレア感があり、手土産にもうってつけです。今回はラスクの詰め合わせと、サブレ & パイの詰め合わせをご紹介。

花模様がおしゃれな「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」

深みのあるグリーンに、花模様がたっぷりと散りばめられたおしゃれな箱パッケージ。新作のラスク詰め合わせは、個包装も同じデザインです。公式サイトによれば「Xmasチョコラスク」と「ホワイトチョコラスク」の2種類入りで、\756（税込）というお得感も魅力的。個包装で配りやすいのも高ポイントです。数量限定なので気になる人はお早めに。

サクサク感が楽しめるお手軽ラスク！

「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」は、@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ラスクのサクサク感と、そこに染み込んだチョコの組み合わせが最高」とのこと。ほどよい食べ応えも感じられそうです。片手で食べられるお手軽感もあり、休憩中のおやつにもぴったり。ラスクの香ばしさと共に、チョコの深みや甘さが堪能できるかも。

上品なゴールドが映える「Xmasショコラアソート」

クリスマスらしい絵柄があしらわれた、ゴールドが映えるおしゃれな箱パッケージ。こちらも数量限定で登場している新作で、今だけ味わえるレア感が手土産にもぴったりです。値段は\1,188（税込）。公式サイトによると「サブレ・オ・ショコラ」と「パイショコラ」が入った、チョコ好きにはたまらない詰め合わせ。個包装はシックなデザインで、開けるたびに気分を上げてくれそう。

色々なフレーバーが楽しめる！

「Xmasショコラアソート」は合計12枚入り。サブレ・オ・ショコラはスイートとミルクが3枚ずつ、パイショコラはアーモンド・コーヒー・ごまのフレーバーが2枚ずつ入っており、風味の違いを楽しめるのも魅力です。

近くに【シャトレーゼ】の店舗がない人も、現在公式オンラインには両商品とも在庫があるので、ぜひチェックしてみて。

