今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された飼い主さんをいつもロックオンしている猫ちゃん。投稿主さんによると、三毛猫から常に視線を向けられている日々が続いているとのことです。投稿はXにて、33.8万回以上表示。いいね数は2.7万件を超えました。

【動画：飼い主さんを常に『ロックオンする三毛猫』が可愛すぎる…】

お転婆娘な猫のメイちゃん

今回、Xに投稿したのは「タラノメ家」さん。登場したのは、三毛猫の女の子、メイちゃんです。投稿主さんによると、メイちゃんは去年の5月に生まれたそう。投稿主さんの知り合いの家の倉庫で見つかったところを保護され、縁あってお家に迎えられたそうです。

投稿主さんのお家には、先住猫のハナちゃんがいるとのこと。ハナちゃんは以前、兄妹のハルちゃんと暮らしていたそうですが、ハルちゃんは4年前に虹の橋へと旅立ってしまったそうです。残されたハナちゃんが寂しさを感じるかもしれないと考え、メイちゃんを新しく家族として迎えることを決意されたようです。

常に狙われております

そんなメイちゃんは生まれつき活発な性格。触られると軽く噛んでしまうことがあったり、抱っこが苦手だったりするそうです。その一方で人のそばには自然と寄ってくることも多いのだとか。

投稿主さんをおもちゃに見立てているのか、ロックオンすることもしばしば。「常に狙われております」と呟くくらい、狙われているみたいです。狙われ続けている投稿主さんは大変かもしれませんが、元気いっぱいなメイちゃんのおかげでお家が明るくなったことでしょう。

投稿を見たXユーザーたちからは、「一緒に遊びたくなります」「ねらわれたい」「狙ってますねえ笑」などの声が多く寄せられていました。意外とメイちゃんに狙われたいという声も多かったみたいです。

元気いっぱいなメイちゃんの姿は投稿主さんご家族だけではなく、SNSの猫好きさんたちの心も癒してくれたことでしょう。

