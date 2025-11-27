◆初出場 下家 秀琉（２３） ＝エレコム＝ バンテリン東海クラシック優勝

２０２５年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。スポーツ報知では連載で、出場予定の選手を紹介する。連載第３回は、下家秀琉（２３）＝エレコム＝。

どちらかというと寡黙なタイプで、憧れのプロは通算７勝の岩田寛（４４）だ。職人気質の２３歳が今季の初優勝者に名を連ねた。原動力は「夢」。海外志向が強く、米ツアーで戦うことを目標に日々精進している。

大阪学院大の先輩で来季から米ツアーを主戦場にする平田憲聖（２５）の存在が励みになっている。「昔からよくしてもらっている。追いかけたい」。世界最高の舞台は「行ってみたいというよりかは行きたい」場所で、海外メジャーのマスターズへの憧れは強い。２１年の松山英樹の優勝はリアルタイムで放送を見届けた。「同じ日本人でこんな人がいるんだ、と思った」。今も記憶に刻まれている。

兄の影響でゴルフを始めた。オフは「体を休める。ユーチューブも見ない」と言い、「趣味はゴルフ」と断言する。「今日良くても次の日が駄目だったり、駄目でも良くなったりする。それを追求するのが楽しい。どうやったらうまくいくかを考えて、それが結果に出るのがおもしろいなと思う」。ゴルフを語る際は雄弁だ。大阪学院大３年で今季、下家のキャディーを務めたこともある小林匠（２１）は「普段はめちゃくちゃしゃべるし、アドバイスもたくさんくれる」と素顔を明かす。

日本シリーズＪＴカップ初出場を勝者として決めた。「ずっと出たかった。１３年の宮里優作さんの優勝が印象に残っている。ＪＴカップでも優勝できるように頑張りたい」と決意を口にした。病院やゴルフ場で「しもいえさん」と呼ばれることが多い。最終戦を制し「しもけ」の名を世に知らしめる。（高木 恵）

◆下家 秀琉（しもけ・すぐる）２００２年２月２３日、大阪・枚方（ひらかた）市生まれ。２３歳。大阪学院大卒。ともにプロゴルファーの２人の兄の影響で、５歳でゴルフを始める。２３年１１月にプロ転向し２４年にデビュー。同年９月の下部ツアーで最終日に５９をマークし優勝。１８０センチ、８５キロ。