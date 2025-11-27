元HKT48のメンバーで、タレントの外薗葉月（ほかぞの・はづき＝26）が26日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。相手はプロ野球・読売ジャイアンツのリチャード内野手（26）。身長152センチの外薗と189センチのリチャードで、その差37センチの身長差夫婦が誕生した。



【写真】外薗葉月を肩に担ぐリチャード 身長差がスゴい！

外薗は「ご報告」と題して「先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします。」と発表。投稿には、リチャードが外薗をおんぶしたり、肩に担ぐなど、プロスポーツ選手ならではの筋力を生かした仲睦まじい写真も添えられた。



今後については「SHOOT THE MOONとして、そして外薗葉月として、これまで以上にひとつひとつの活動に真摯に向き合いながら努めてまいります。」とし、最後には「これからも変わらぬご支援を賜れましたら幸いに存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。」と記した。



外薗は2013年にHKT48の研究生としてデビューし、2016年に正規昇格。2022年をもってグループを卒業した。卒業後は、ギタリストのカヅキとともに音楽ユニット「SHOOT THE MOON」を結成し、音楽活動を行っている。



リチャードは2025年5月に、秋広優人、大江竜聖との2対1のトレードで読売ジャイアンツへ移籍。それまではHKT48劇場が所在する福岡ソフトバンクホークスに所属していた。移籍もあった今シーズンは一軍で83試合に出場して11本塁打、39打点。2桁本塁打は自身初で、打点もキャリアハイを更新していた。



（よろず～ニュース編集部）