俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）第８話が２５日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ラストシーン。家出してきた勝男（竹内涼真）の母・陽子（池津祥子）と、陽子を探しに来た父の勝（菅原大吉）。勝男が朝食を手作りし、３人で食卓を囲んだ。

勝男が出汁（だし）からとって作ったみそ汁を、勝は一口。勝男に「どう？」と味の感想を聞かれると「悪くない」とポツリ。勝男は陽子と顔を見合わせ、苦笑した。

勝男パパの「悪くない」の一言にネットはイラッ。「美味（おい）しいではなく、悪くない、かぁ」「素直に美味しいと言えば良いじゃん、勝男父」「お父さんの『悪くない』は『美味しい』ってこと？歩み寄ってるみたいだけど…素直に『美味しい』って言えばいいのに」「勝男父が１番クソ！笑」と反発。

一方で「勝男もだが勝男父と母も変わろうとするその姿かわいいぞ！海老原家推せる」「頑固な父なりに家族を路頭に迷わせない覚悟とか結婚当初の母の想いとか考えたことなかったなと…その世代の生きてきた社会や常識や人生があるのよね」「勝男父フリーズドライは認めたけど食器は溜めたままだから変わらない気もする」「子機が充電出来ないの意味わからないし、おそらくそれは口実で心配でもあるんだろうけどさすがにまだ自分の中で勝男の父に対する嫌な気持ちの方が勝っている」など様々な感想が寄せられた。