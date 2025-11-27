歴代興行収入 全世界NO.1映画シリーズ最新作となる映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』

家族を失ったサリー家が団結し“炎の決戦”へ立ち向かう、目を奪う圧巻の新映像＆日本版ポスター解禁されました。

映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』

全世界歴代興行収入ランキングで第1位、人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）。

そしてジェームズ・キャメロン監督のもう一つの代表作である『タイタニック』（97）を超え、同ランキングで第３位にランクインする偉業を成し遂げた『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22）。

これらの作品を世に贈りだし映画界の頂点を極め、さらに映像技術の進化を追求し続ける巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する「アバター」シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日（金）より日米同時公開。

神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズ。

本作には、パンドラを憎むアッシュ族のヴァランが人類と手を組み襲来し、“炎の決戦”が始まる―。

この度、主人公ジェイク・サリーとその一家や仲間たちが一致団結し“炎の決戦”へと立ち向かうアクションをはじめとする、新たなシーンが詰め込まれたスペクタクル満載の新映像が解禁！

併せて“炎の決戦”の開幕を予感させる日本版ポスタービジュアルと、世界的アーティストのマイリー・サイラスが手掛けたエンドソング「Dream As One（ドリーム・アズ・ワン）」のミュージッククリップが同時解禁されました。

パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（演:サム・ワーシントン）はナヴィのネイティリ（演:ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をします。

2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では家族を築いたジェイクらが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。

侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴います。

そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン（演:ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来。

解禁された映像では、“炎を操る力”を携えたヴァランと圧倒的な軍事力を備えた人類が、パンドラを破壊しサリー家を容赦なく襲う姿が次々と映し出されていきます。

ジェイクの妻であり最愛の子どもたちのために戦いに赴くネイティリは「私たちが戻らなかったら、逃げなさい、命がけで」と語るなど、直面する脅威がいかに危険かを伝えます。

しかし、ロアクやキリといったサリー家の子どもたちは、逃げ惑いながらも、それぞれが持てる力と勇気を発揮して戦いに臨んでいきます。

兄であるロアクが末っ子のトゥクに向けて、「俺たちは諦めない」と力強く勇気づける場面も。

一家の長であるジェイクや母であり戦士のネイティリに守られるだけの存在ではなく、子どもたち同士でも力を合わせ立ち向かう姿には、新世代の成長も垣間見えます。

サリー家と仲間たちは団結し、ヴァランと人類を退けることができるのか―。

海や森など、観客の目を奪い圧倒するパンドラの雄大な自然を舞台に繰り広げられる、熾烈な戦いが幕を開けます。

また本作のエンドソングを務めるのは、全世界トータル・セールス2,000万枚以上を誇り、2024年のグラミー賞で2部門を受賞した記録を持つ、世界的ポップアイコンのマイリー・サイラス。

マーク・ロンソン、アンドリュー・ワイアットらとともに共同で制作したエンドソング「Dream as one」は、早くも第16回ハリウッド・ミュージック・イン・メディア・アワードにノミネートされています。

この楽曲について、マイリーは自身のSNSで、「私自身も火災の被害を受け、灰の中から再建する経験をしました。このプロジェクトに参加できたことは私にとって深い意味を持っています。映画が描く団結、癒し、そして愛というテーマは、私の魂の奥深くに響き渡りました。アバター・ファミリーが作り上げた、この壮大な世界の小さな一片になれたことは夢のようです」と綴ります。

圧倒的な歌唱力と存在感で飛躍し続ける彼女の美しい歌声が響き渡るミュージッククリップは、サリー家に襲い掛かる炎の脅威と、彼らが胸に秘める愛の力を感じさせます。

“炎の決戦”の先に待つのは悲しみの灰か、それとも希望の光か。

パンドラを愛する者と狙う者が激突し生まれる最大級の迫力とスペクタクルに満ちたアクション、そしてその先に待つ“圧倒的な衝撃”とは―。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』特別PR映像が11月29日（土）より都庁舎プロジェクションマッピングにて上映開始

タイトル：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』都庁舎特別PR映像

上映期間：11月29日（土）〜12月5日（金）

上映時間：17:25/17:55/18:25/18:55/19:25/19:55/20:25/20:55/21:25

(各 TOKYO Night & Light上映 5分前)

東京都庁舎プロジェクションマッピング『TOKYO Night & Light』を活用して、 『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の特別PR映像を11月29日（土）より上映。

『TOKYO Night & Light』は、夜間の観光振興の活性化に向けて、東京の夜を彩る新たな観光資源を作るため、代表的なランドマークである都庁第一本庁舎をキャンバスに光と音で多彩なアートを表現する、「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの展示（常設）」としてギネス世界記録にも認定。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』作品情報

公開日：2025年12月19日（金）日米同時公開

監督・脚本・製作：ジェームズ・キャメロン

出演：サム・ワ―シントン／ゾーイ・サルダナ／シガーニー・ウィーバー／ウーナ・チャップリンほか

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

