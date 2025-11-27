“CAめるる”生見愛瑠、上空1万メートルで救出劇 北村一輝＆山田涼介も感動
モデル・俳優の生見愛瑠が、きょう27日放送の日本テレビ系「THE突破ファイル『CAめるるが大突破SP』」（後7：00〜後9：00）に出演する。
【番組カット】賢明な判断をくだす機長・風間俊介
今回は、生見がCAを演じ、搭乗した飛行機内で起こるあらゆるトラブルを解決していく「CAめるる 空の上の突破劇」を届ける。
ある母は、息子が機内の通路に落としたゲーム機を拾おうとシートベルトを外した。その時、乱気流によって飛行機は大きな揺れに襲われ、母は転倒し、左腕を骨折。血管を圧迫されて危険な状態に陥ってしまう。“CAめるる”は機内にあるアイテムを使って、骨折した乗客に応急処置を行う。
さらに、機内のパニックと不安・緊張によって、少女が喘息発作を起こす。幼児用の喘息薬がなく、どうすることもできないうちに、少女の気道が閉鎖して呼吸が止まる最悪の事態に。そんな中、風間俊介が演じる機長は、少女の気道を確保するため上空1万メートルから3000メートルまで急降下する決断をする。気道がわずかに開き、呼吸を再開したものの、少女の命がどうなるのか予断を許さない状況で、“CAめるる”がとった救助法とは。
スタジオゲストの北村一輝は「すごい良いドラマっていうか。泣きそうなくらい」と、迫真の演技に感動する。山田涼介も「すごい緊迫感のあるVTRで。ちょっとドキドキしましたね」と、次々とトラブルが襲い、先の読めない息をのむストーリー展開に引き付けられていた。
【番組カット】賢明な判断をくだす機長・風間俊介
今回は、生見がCAを演じ、搭乗した飛行機内で起こるあらゆるトラブルを解決していく「CAめるる 空の上の突破劇」を届ける。
ある母は、息子が機内の通路に落としたゲーム機を拾おうとシートベルトを外した。その時、乱気流によって飛行機は大きな揺れに襲われ、母は転倒し、左腕を骨折。血管を圧迫されて危険な状態に陥ってしまう。“CAめるる”は機内にあるアイテムを使って、骨折した乗客に応急処置を行う。
スタジオゲストの北村一輝は「すごい良いドラマっていうか。泣きそうなくらい」と、迫真の演技に感動する。山田涼介も「すごい緊迫感のあるVTRで。ちょっとドキドキしましたね」と、次々とトラブルが襲い、先の読めない息をのむストーリー展開に引き付けられていた。