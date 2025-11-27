草なぎ剛、“息子”とほほ笑ましい交流に反響「がっつり甘えてる」「イチャイチャ可愛いおやこ」
俳優・歌手の草なぎ剛が、26日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で息子役を演じる子役・永瀬矢紘とのほほ笑ましいオフ場面を公開した。
【写真】「がっつり甘えてる」“息子”とほほ笑ましいやり取りを見せた草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
インスタグラムに投稿されたのは、撮影の合間での一コマ。「#草なぎ剛 さんをどこかに連れていく？息子・陸役の #永瀬矢紘 くん」「自由奔放な永瀬くんに付き合う草なぎさんでしたがスタッフに呼ばれるとすぐに現場へ！切り替え上手なお二人でした」とつづり、動画を投稿。
「こっちに来い！」と草なぎをスタジオの外へと連れて行こうとする永瀬に、ほほ笑みながら付いて行く草なぎだったが、スタッフの「お願いします！」の声を聞くと、きびすを返し、永瀬の手を引いてスタジオに戻るというほほ笑ましいやりとりを見せた。
この投稿に「優しいパパと愛らしい息子くん」「ホントの親子みたいで見ててほっこりする」「かわいいお2人」「がっつり甘えてるの可愛い」「イチャイチャ可愛いおやこ」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで最新話を見逃し配信中。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
