スマートフォンゲームアプリ『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』の主題歌第五弾「Glitter」をデジタルリリースした寺島拓篤。2026年2月にTVアニメ『拷問バイトくんの日常』エンディング主題歌「明日天気になぁれ」のリリースも発表されたばかりの彼に、楽曲制作の裏側や作品に対する思い、声優でもありアーティストでもある自身の活動の根底にあるものについてじっくり語ってくれた