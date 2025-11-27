沢村玲＆田中洸希、対照的な姿を披露 敵対するヤンキー役に桜木雅哉（原因は自分にある。）、長田拓郎、嵐翔真が決定
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYの沢村玲とミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの田中洸希がW主演を務めるBS朝日『家庭教師の岸騎士です。』（2026年1月5日スタート、後11：24〜）のポスタービジュアルと追加キャストが発表された。
【写真】桜木雅哉、長田拓郎、嵐翔真ら追加キャスト
本作は、漫画家・奥嶋ひろまさ氏による同名漫画『家庭教師の岸騎士です。』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス・エクストラ」刊）が原作。すべてが美しい王子様度1000％のスーパー家庭教師・岸騎士（沢村）がバリバリのヤンキー・高杉徹（田中）に勉強を教える新感覚BL風味キラキラ王子様コメディ。けんかに明け暮れ、学力テスト万年最下位の徹を見かねた母が呼んだ家庭教師が、容姿端麗で所作のすべてに気品がただようスーパー家庭教師・岸（通称：キシキシ）だった。岸は徹に優しく、あま〜く勉強を教えていく。そして、岸のただならぬ魅力に徹は困惑しながらも次第にキシキシのペースに巻き込まれ、徹の人生を劇的に変化させていく。
今回公開されたポスタービジュアルでは、岸が凛々しい表情で姿勢良く立つ横で、徹が気だるそうにヤンキー座りをしている。普段交わることのない対極の2人のキャラクターが映し出されている。この2人があま〜い勉強を通じてどのような物語を見せるのか期待が高まる仕上がりになった。
また、徹と敵対する他校のヤンキー役で桜木雅哉（原因は自分にある。）、長田拓郎、嵐翔真の出演が決定した。
桜木は、徹とは違う高校に通うヤンキー・ツヨシを演じる。ツヨシは、ピンク色のバンダナを腕に巻いている一風変わったヤンキー。普段たむろする公園で徹と出くわし、自分の縄張りだと言い張るツヨシと徹は一触即発の事態に陥る。
長田と嵐は、他校のヤンキーを見境なくシメまくるヤンキーコンビ・権田と鬼塚を演じる。権田はケンカが強いとうわさになっている徹を探し出し、見つけるやいなやケンカをしかける。嵐は、ドラマ初出演となる。
