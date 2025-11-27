『アバター』最新作、“炎の決戦”の幕が上がる新映像＆マイリー・サイラスのミュージッククリップ解禁
ジェームズ・キャメロン監督による歴代興行収入全世界No.1映画シリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）の新映像が解禁された。あわせて、“炎の決戦”の幕開けを予感させる日本版ポスタービジュアル、そしてマイリー・サイラスが歌うエンドソング「Dream As One」のミュージッククリップも同時公開された。
【動画】『アバター』60秒予告＆エンドソングのミュージッククリップ
神秘の星パンドラを舞台に、先住民族ナヴィと人類との対立を描いてきた「アバター」シリーズ。最新作では、ナヴィでありながらパンドラを憎む“アッシュ族”のヴァラン（演：ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来。“炎を操る力”と人類の圧倒的軍事力によって、パンドラとサリー家を脅かす壮絶な戦いが描かれる。
解禁された映像では、主人公ジェイク・サリー（演：サム・ワーシントン）と妻ネイティリ（演：ゾーイ・サルダナ）、そして子どもたちが脅威に立ち向かう姿が映し出される。
戦いに赴くネイティリは「私たちが戻らなかったら、逃げなさい、命がけで」と語るなど、直面する脅威がいかに危険かが伝わってくる。しかし、ロアクやキリといったサリー家の子どもたちは、逃げ惑いながらも、それぞれが持てる力と勇気を発揮して戦いに臨んでいく。兄であるロアクが末っ子のトゥクに向けて、「俺たちは諦めない」と力強く勇気づける場面も。一家の長であるジェイクや母であり戦士のネイティリに守られるだけの存在ではなく、子どもたち同士でも力を合わせ立ち向かう姿には、新世代の成長も垣間見える。
サリー家と仲間たちは団結し、ヴァランと人類を退けることができるのか――。海や森など、観客の目を奪い圧倒するパンドラの雄大な自然を舞台に、シリーズ最大のスケールと感動が重なるストーリーが展開する。
本作のエンドソング「Dream As One」は、マイリー・サイラスがマーク・ロンソン、アンドリュー・ワイアットと共に制作。早くも「第16回ハリウッド・ミュージック・イン・メディア・アワード」にノミネートされている。
楽曲についてマイリーは自身のSNSで「私自身も火災の被害を受け、灰の中から再建する経験をしました。このプロジェクトに参加できたことは私にとって深い意味を持っています。映画が描く団結、癒し、そして愛というテーマは、私の魂の奥深くに響き渡りました。アバター・ファミリーが作り上げた、この壮大な世界の小さな一片になれたことは夢のようです」とつづっている。
解禁となったミュージッククリップでは、彼女の力強く美しい歌声が、サリー一家の苦難と希望をさらにドラマティックに彩っている。
また、プロモーションの一環として、東京都庁舎のプロジェクションマッピング『TOKYO Night & Light』にて特別映像の上映も決定。11月29日〜12月5日まで、毎時25分に上映される（最終は午後9時25分開始）。
