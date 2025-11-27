¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëŽ¢¸«¤¨¤Ê¤¤±ÉÍÜ·çË³Ž£
¡Ê¼Ì¿¿¡§PIXTA¡Ë
»Å»ö¤ä²È»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤³¤à¡×¡ÖÈ©¤äÈ±¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤òÇ¯Îð¤ä¹¹Ç¯´ü¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡È±ÉÍÜÉÔÂ¡É¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÅ´¡¢»é¼Á¡¢°¡±ô¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç°å»Õ¤Î³á¾°»Ö»á¤¬¡¢¿©»ö¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÄ´¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë±ÉÍÜÁÇ
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¹ÚÁÇ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¡¢¿À·Ð¤ÎÅÁÃ£Êª¼Á¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤·¤¯¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£Ç¾¡¢ÈéÉæ¡¢È±¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤â¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙË¦¤ÎºÆÀ¸¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÚÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤äµ¤Ê¬¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ä¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤é¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»é¼Á
»é¼Á¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦Ãº¿å²½Êª¤ÈÊÂ¤Ö»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»é¼Á¤Î°ì¼ï¤¬¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡£¡ÖÂÀ¤ë¡×¡ÖÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ä¥×¥í¥²¥¹¥Æ¥í¥ó¤È¤¤¤¦½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òºàÎÁ¤Ë¡¢ÍñÁã¤äÉû¿Õ¤Ç¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹¹Ç¯´ü¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËºàÎÁ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊä¤¦¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤é¤É¤ó¤Ê»é¼Á¤ò¤È¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ð¤ä¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëDHA¤äEPA¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥á¥¬3·Ï»éËÃ»À¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë±ê¾É¤ò¤ª¤µ¤¨¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¨¤´¤ÞÌý¤ä°¡Ëã¿ÎÌý¤Ë¤Ï¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥ª¥á¥¬3·Ï»éËÃ»À¡Ê¦Á-¥ê¥Î¥ì¥ó»À¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡Ë¤ä¤´¤ÞÌý¤Ë¤â¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»éËÃ»À¤ä¹³»À²½À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´
Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´¤ÏÀÖ·ìµå¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÙ¤Ç¼è¤ê¹þ¤ó¤À»ÀÁÇ¤òÁ´¿È¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å´¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤¬»À·ç¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ÀÁÇ¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤À¤ë¤µ¤äÆ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¡¢Îä¤¨¡¢Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¡ÖATP¡Ê¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó»°¥ê¥ó»À¡Ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤âÅ´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Å´¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ¤ê¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ATP¤Î»ºÀ¸¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¡¢»×½Õ´ü¤Ë·î·Ð¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦¼øÆý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÅ´¤ò¼º¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë·î·Ð¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤¤¿Í¤ä¡¢²áÅÙ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¤Ë¤è¤ë²áÂ¿·î·Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Å´¤Î¾ÃÌ×¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ´ÉÔÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Å´¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Å´ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÄ·Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð·ì¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅ´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃß¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¸½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅ´¤ÎÊä½¼¤ò»Ï¤á¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î°Ý»ý¤ä¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¹çÀ®¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÍî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¶ÚÎÏ¤äÈ©¤Î¥Ï¥ê¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ
°¡±ô
°¡±ô¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤Ç¤¹¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¹çÀ®¤äºÙË¦¤ÎÊ¬Îö¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¡¢À¸¿£µ¡Ç½¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¤¤ê½ý¤Ê¤É¤¬1¡Á2½µ´Ö¤Ç¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤Î¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿ºÙË¦¤¬¿·¤·¤¤ºÙË¦¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤·¤¯¤ß¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö½¤Éü¤ÈºÆÀ¸¡×¤Î²áÄø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¡±ô¤Ç¤¹¡£³°¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¸ý¹ÐÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë°¡±ô¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤äÈ±¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¡¢°¡±ô¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¤¿¤ë¤ß¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢¾®¥¸¥ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÆ¬Èé¤È¤¤¤¦àÅÚ¾íá¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Ã¦ÌÓ¤äÇöÌÓ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë°¡±ôÉÔÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¤¦¤Ä¾É¾õ¤È¤Î´Ø·¸¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¡±ô¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¤äÉÔ°Â¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë±ÉÍÜÁÇ
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ï¡¢Åü¼Á¡¦»é¼Á¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¤¤¤Ã¤¿»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤ò¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙºÙ¤«¤¯Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢É¬Í×¤Ê·Á¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ£»¨¤ÊÂå¼Õ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¹ÚÁÇ¡£¤½¤Î¹ÚÁÇ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ç¤¹¡£¸À¤¤¤«¤¨¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò¡¢Î¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB3¡Ë¡×¡ÖÍÕ»À¡×¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂÎ¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡Ê¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¡×¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¡ÖGABA¡×¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¹çÀ®¤Ë¤â¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥¯¥¨¥ó»À²óÏ©¡×¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤ë¤µ¡×¤ä¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB3¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB3¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤ËÂ¿¤¤¡ÖÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤³¤à¡×¡Ö¤ª¼ò¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB6°Ê¾å¤Ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¹çÀ®¤Ë¹¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
ÍÕ»À¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥â¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÂå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ»ÅÙ¤¬·ìÃæ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬°å³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î½÷À¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Û¥â¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤äÇ§ÃÎ¾É¤È¤Î´ØÏ¢¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ì´É¤ÈÇ¾¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤Ï¡ÖÈ´¤¯¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸«Ä¾¤¹¡×¤â¤Î
Åü¼Á
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÇ¾¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¤È¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤ò¾·¤¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤ËÅü¼Á¤òÀ©¸Â¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤«¤éÆ¬¤¬¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢½¸Ãæ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¹¹Ç¯´ü¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤¬¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÖÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔÄ´¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¸¼ÊÆ¤ä»¨¹ò¡¢¤¤¤âÎà¤Ê¤É¤òÁª¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äÌîºÚ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¤ÊÊÑÆ°¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åü¼Á¤Ï¡ÖÈ´¤¯¡×¤è¤ê¤â¡Ö¸«Ä¾¤¹¡×¤â¤Î¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¹¹Ç¯´ü¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¿©À¸³è
Ä«¿©¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ç¥µ¥Ã¤È¿©¤Ù¤ÆºÑ¤Þ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ä«¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡
¼ã¤¤º¢¤Ê¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©À¸³è¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌýÃÇ¤»¤º¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ«¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÌÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÌÅü¤Ï¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤±ÉÍÜ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Æü1²ó¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¾¯ÎÌ³Ú¤·¤à¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÄ«¡¦Ãë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò2ÉÊ°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á°¤ÎÈÕ¤Ë´ÊÃ±¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤æ¤ÇÍñ¡£¤æ¤Ç¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ä«¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¦Éå¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤äÇ¼Æ¦¤â¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥à¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢±öÊ¬¤äÅº²ÃÊª¤ÎÌÌ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤¹¤¹¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
Ãë¿©¤Ï¡¢¿¦¼ï¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¡¢³°¿©¡¢¼Ò¿©¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÍýÁÛÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÈ¤²Êª¤¬Â³¤¤¤¿Æü¤Ï¡¢¼¡¤Î¿©»ö¤ÇÌîºÚ¤òÂ¿¤á¤Ë¤È¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°¿©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äê¿©¤òÁª¤Ö¡¢¥µ¥é¥À¤äÍñ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸å¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤Ï¿©¤Ù¤¹¤®¤ò¹µ¤¨¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢·Ú¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤«¡¢µ¢ÂðÁ°¤Ë¾¯¤·¤À¤±²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³á ¾°»Ö : ³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹¡¢°å³ØÇî»Î¡Ë