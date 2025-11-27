野球系YouTubeチャンネル「野球YouTuber向」が11月24日に更新。TikTokでバズった“現役野球JK”が登場し、「ガチ美少女キタコレ！」「まじで可愛すぎる」などと反響を呼んでいる。

野球YouTuber向は、草野球系のYouTubeチャンネル。管理者は軟式野球を生業としており、小、中、高は野球部主将として活躍した野球少年だった。現在はYouTube活動の傍ら、東京都を拠点とした軟式野球チーム「ムコウズ」の主宰も務めている。YouTubeチャンネルは2015年10月2日に開設され、登録者数は37.1万人を記録する（記事執筆時の段階）。

今回の動画に投稿したのは山口県在住の現役野球JK・めいるちゃん。小学生時代は山口西京ガールズに所属し全国大会に出場。中学時代は山口ボーイズに所属し、男子に混ざりながら主将を務めた経験を持つ。さらに中学では九州代表チーム女子選抜の主将を務め、全国大会準優勝を果たした。

そんな輝かしい経歴を持つめいるちゃんが、野球YouTuber向に出演し、投げて・打って・走るという野球の基礎的なことをプレーするという。怪我防止のため、しっかりと準備運動した後、いよいよ野球練習の時間に。投球フォームが非常にキレイで、ピッチャーも出来そうな雰囲気だ。球速についても「速いね……！」と撮影関係者から声が飛んでいた。

守備練習も軽快なステップを踏みつつ、しっかりと対応していく。普段は使わない人工芝に慣れてくると、ますますめいるちゃんの動きが良くなっていった。基本に忠実で堅実な守備を見せていたが、そんな中でもユニフォームのポッケに櫛を常備するという“JK”らしい一面も覗かせていた。

ノックもテキパキ、ハキハキと行うめいるちゃん。その姿はまさに“野球少女”といった雰囲気だ。華麗なプレーの数々を見せためいるちゃんだが、将来の夢は「アナウンサー」なのだという。MLBに携わる仕事がしたいそうで、そのために英語力も鍛えているそうだ。

めいるちゃんがTikTokでバズを起こした理由のひとつとしては“美少女×ガチ野球プレイヤー”という掛け合わせの妙があるだろう。今回の動画でもめいるちゃんを知らなかったであろう、視聴者は「まじで可愛すぎるし髪の毛綺麗に整えてるの最高に美しい！」「ガチ美少女キタコレ！」「受け答えがしっかりしてて好感しかない」「野球もノックも上手すぎる！！」など驚きの声をあげている。

めいるちゃんがどんな子なのか、気になる人はぜひ「野球YouTuber向」の動画をチェックしてみよう。

（文＝よーちゃん）