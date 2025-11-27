26日、熊本県で最大震度5強を観測するなど、日本各地で相次ぐ地震。

江戸時代の津波被害を教訓に、地域一体で防災に取り組む長崎市の福田地区を取材しました。

◆災害教育を重視する長崎市福田地区

長崎市の西部、角力灘に面した福田地区。

長崎開港以前から南蛮船の来航で繁栄した歴史があり、沿岸の住宅地は海抜 約5メートル。

地区全体に9000人ほどが暮らしています。

今月4日、地元の福田中学校で行われたのは…。

（教諭）

「津波警報が出たので、グラウンドの砂場に移動して下さい。頭を守る行動をとって！」

震度5強の地震が発生し、津波警報が出た想定の避難訓練です。

生徒たちは机の下で身を守った後、校庭に移動。

近くの公園に避難していたこども園の園児を誘導して、ともに高台の福田天満宮へ向かいました。

（中学1年生）

「津波に気を付けないといけない」

（福田こども園 林田 健志 園長）

「(防災には)つながりを持つことが、とても大事」

今年度、国が進める学校安全総合支援事業で、市のモデル校に指定されている福田中学校。

災害教育を重視する背景には…。

（長崎市立福田中学校 髙田 浩一校長）

「津波の伝承がある」

（地域住民）

「過去に、大きな津波が来たということも…」

◆江戸時代に起こった津波被害の痕跡

江戸時代の1725年、福田地区と伊王島の間で海底地震が発生。

（語り）

「9月26日に80回余りの地震。地震強く諸所破損多し。平戸でも破損多し」

翌年の8月末まで地震が続き、長崎の中心部から平戸にわたる広い範囲で、建物の被害が及んだとされています。

425年の歴史がある「西光寺」の前住職で20代目の藤井 理統さんも、地震にまつわる地区の伝承を語り伝えています。

（西光寺 藤井 理統 住職）

「お寺の石垣まで波が来たと。境内地は海抜14メートルはあるので、10メートルくらいは波が上がったことになる。そういう話などを色々聞いている」

地区には、当時の人々が直面した災害の痕跡が残されています。

案内してくれたのは、福田地区ふれあいセンター所長の中村 勝文さん。

（福田地区ふれあいセンター 中村 勝文 所長）

「津波よけ石といって、この辺の周辺にずっとある。これは江戸時代の石垣。この高さがずっと続いていたと思う。ところどころ低くなっているが、崩れた跡だろう。まだ高かったかもしれない」

防波堤として積まれた石垣の一部が、今も海岸線と並行するように点在しています。

こちらは『火渡しの橋』。

大津波で沿岸部の集落が浸水した際、近くの住民がこの橋を渡って火種を届けたそうです。

痕跡は、茂みの中にも…。

（福田地区ふれあいセンター 中村 勝文 所長）

「お姫様が流されて来たと、島原の眉山の爆発で。そう伝えられている。琴爪をはめていたということで、琴爪の墓という」

◆世代を超えた地域単位の対策へ

福田地区の人々は、たびたび災害に直面してきた歴史と教訓を今に伝えています。

この日は避難所の開設や、運営を体験する訓練が行われ、生徒や教員のほか地区の住民が参加しました。

講師を務めたのは、東日本大震災で避難所の責任者を経験した 防災アドバイザーの吉田 亮一さんです。

震災の様子や自助と共助の心構え、避難所開設のポイントを講話し、参加者は真剣に耳を傾けました。

（防災アドバイザー 吉田 亮一さん）

「被災後1時間で、もうタープテントを張ったりブルーシートを敷いたりパイプ椅子を置いたり。まきで暖をとったりすることができた。訓練のおかげ」

生徒らは総務班や設営班などに分かれて、東日本大震災で実際に行われた避難所運営を体験。

ブルーシートを等間隔に敷いて区画を分け、段ボールベッドや仮設トイレを組み立てます。

障害がある人には声をかけながら安全に誘導し、物資を仕分けするなど、迅速な支援に努めます。

屋外では住民のアドバイスを受けながら、火起こしや炊き出しも行いました。

今年 政府は、震度6弱以上の激しい揺れや、高さ3メートル以上の津波のおそれなどがある30の都府県と723の市町村を「防災対策推進地域」に指定。

県内では長崎市をはじめ、佐世保市、諫早市、平戸市など8つの市と町が追加され、防災対策は喫緊の課題となっています。

（長崎大学 高橋 和雄 名誉教授）

「子どもが訓練に取り組めば大人も家に帰って話を聞くので、地域に広がりやすくて、大人になっても防災を考えてくれるので、いい取組み」

そう語るのは、長崎大水害や、雲仙・普賢岳の噴火災害などで被災者の生活再建などに関わった、長崎大学の高橋 和雄 名誉教授です。

福田地区の防災教育を評価する一方、同じような地域単位の対策が、県全体で進んでいない状況に警鐘を鳴らします。

（長崎大学 高橋 和雄 名誉教授）

「災害というのは、同じところに繰り返し起こる。過去のことを忘れないために、災害伝承とか災害碑は災害を我がこと、自分ごと化するための、非常に有効なツールになりうる。

地震や津波は、起こってからでは間に合わない。対策をやっておけば被害が減らせることは間違いない」

福田中学校の訓練では、班ごとに反省点や課題点を洗い出し、経験を次の機会につなげます。

（生徒）

「最初の頃は（伝承が)本当かなと思ったが、実際にそういう場所もあるので、これからもっと防災の意識を高めていきたい」

（生徒）

「授業で習って初めて知った。福田は確かに海が近いから、備えておかないといけない」

（防災アドバイザー 吉田 亮一さん）

「自分たちが地域の一員として何ができ、何をしなくてはいけないかということを、普段から考えるきっかけにしてほしい。必ず地震は起きる、起こる、来る。それに向けて危機感を持って、想定以上の備えをすることが重要」

“先人の記憶”を教訓に、大人が支える防災から、世代を超えて子どもも主体となる防災へ。

未来の災害を地域一体となって想定する取り組みが、今こそ求められています。