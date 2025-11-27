この絵文字が表す映画は？ディズニーヴィランズのひとり！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🦇👑🖤🧙♀️🔥」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、ディズニーの悪役「ヴィランズ」が登場する映画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マレフィセント」でした！
「コウモリ・王冠・黒いハート・魔女」の絵文字から、「眠れる森の美女」に登場する魔女が主役となる映画「マレフィセント」であることがわかります。
「眠れる森の美女」では悪者として描かれていたマレフィセントですが、そんな彼女視点での物語が展開されており、知られざるエピソードが明かされていきます。
マレフィセントをはじめとするディズニーの悪役・ヴィランズ。
ディズニーの物語は、ヴィランズたちのおかげで成り立っているといっても過言ではないでしょう。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
