弁護士という立場から、身近な法律トラブルや社会に対する疑問などをわかりやすく解説するコメンテーターとしてもメディアで活躍している三輪記子さん。官僚を目指して東大に進学するも、周りの優秀さから夢を諦め飲んだくれてしまったことも。そこから奮起し、10年かけて司法試験に合格。この経験が三輪さんの人生にとって大きな影響を与えることになりました。

【写真】「弁護士でこのスタイル!?」2013年に大胆な姿が話題になった三輪さんの貴重ショット ほか（9枚目/全14枚）

東大進学も落ちこぼれ「飲み屋で弁護士になりなよと」

── 京都のご出身で、中高一貫の進学校を経て、東京大学に現役で合格されています。やはり子どものころから勉強は得意だったのですか？

三輪さん：もともと、親が教育熱心だったんです。勉強はできるほうだったので、親の期待も大きかったのだと思います。でも、小学生のころは、『4時ですよーだ』というダウンタウンが出演していたバラエティ番組やとんねるずの番組に夢中になっていました。お笑いにすごく興味がありましたね。

── 弁護士や裁判官が出てくるドラマを観て、憧れたりはしたことは…？

三輪さん：まったくなかったです。ただ、現皇后の雅子さまが独身でいらしたころ、外交官として活躍されている姿を見てカッコいい！と思っていて。公務員は女性でも実力主義で働けるイメージだったので、漠然と憧れていました。通っていた高校は私立大の附属校だったので、東大を目指す子はほとんどいなかったけれど、「国家公務員になりたいのなら、地元の京大よりも東大だろう」と考えて東大を受験したんです。

東大を目指し勉学に励んだ高校時代

東大に入学した後、すぐに「行政機構研究会」というサークルに入ったんですが、公務員志望の学生が集まる勉強会サークルで、とにかく優秀な人が多くて。早々に「自分には公務員は無理だ」って挫折しちゃったんです。外交官になる夢は入学してすぐに潰えてしまい、そこから目標のない飲んだくれ生活に突入しました。大学にもあまり行かなくなり、3回留年して。そんな感じで勉強する気はなかったのに、大学には居座り続けていたんです。

── そこからどうして弁護士を志すことに？

三輪さん：大学に行かない代わりに、飲みには出かけていて（笑）。飲み屋で林海象監督（映画監督・プロデューサー・脚本家）にたまたま出会ったのです。海象さんも京都出身だったので、同郷のよしみでかわいがっていただきました。飲み屋で一緒になって話していたときに、海象さんから「お前は弁護士になれ」って言われたことがあって。「東大に入れるんだったら勉強はできるだろう。飲み屋でこんなにいろんな年代のいろんな人の話を聞くことができるなら、人の話を聞く職業は向いてるだろう」ということで。そこで「はい、なります！」って軽い気持ちで答えちゃったんです。

── そんな些細なやりとりから8年にわたって司法試験を受けることになったとは…。

三輪さん：大学入学以来、まともに勉強をしてこなかったので、司法試験は結果的に7回も落ちてしまって。５回落ちたころには本当にやばいと思い始めました。もうこれ以外の道はないんだと追い込まれました。

試験は年1回なのですが、最初の数年は真面目に勉強をしていない自覚があったので「もう少しきちんとやれば受かるかな」って思っていたんです。でも、そんな甘いものじゃなかった。私が司法試験の勉強中に、経済的に困ったあげく水商売を始めるのではないかと親は不安だったようで、仕送りはずっとしてくれていました。30歳を過ぎても実家を頼って、夢を追いかけているという感じでした。

7回目の司法試験で合格「これ以上は無理と思うほど勉強した」

── 10年間かけて合格されたそうですが、勉強をし続けるモチベーションはどのようにして保っていましたか？

三輪さん：モチベーションというよりも、自分にとっては、司法試験に受かるか、野垂れ死にするかのどちらかしかなかったので。そうやって私が司法試験の勉強をしている間に、周りは結婚して子どもが生まれたり、起業して成功している人もいましたけど…。

東大の卒業式にてご両親と

── そういう状況だと、周りからおいていかれたような気持ちになってしまいそうです。

三輪さん：そうですね。2002年に大学を卒業して、2007年に立命館のロースクールに入学したのですが、その間は働いておらず、無職でしたし。だけど、試験に不合格だったからといって知識がゼロになるわけではないし、勉強したぶんだけの貯金はできる。司法試験は合格に必要な知識量が半端ないので、それを1年後の試験でどれだけ積み上げていけるか。知識があるのは当たり前で、それがあっても落ちるときは落ちるんです。

── それほどの難関試験で、不合格だったときはどのように気持ちを切り替えるのですか？

三輪さん：気持ちの切り替えはすぐにはできなかったけれど、嘆いていても受からないですから。でも、「まだ本気を出していないな」って自覚しているうちは受からなかった。最後に受かった年は、「もうこれ以上の勉強は無理だ」って思いましたから。

── お話をお聞きしていると、並大抵の努力では、勉強は続けられないと思いました。

三輪さん：司法試験って、ずっと同じ母集団が受験して受かった上の層がいなくなって、次に自分の番が来るような試験ではないんです。常に新しい賢い人たちが受けに来て、その人たちがライバルになっていく。合格者の枠に入る力がたりなかったときは、その事実を受け入れるしかない。反省することは大事だけれど、何がたりないのかを必死で分析をしてそれを埋めるしかない、というか。周りから教えられることではなく、自分で納得できるまでやるしかないんですよね。

── 周りから見るとつらそうに見える試験勉強ですが、三輪さんにとってはいい経験になったということでしょうか。

三輪さん：頑張ることに意味があるとは思います。でも、頑張らない人を責めるのも違うと思っていて。私だって20代のころは、1ミリも頑張っていなかったんですから…。それに、私は最終的に合格したけれど、撤退する勇気を持つことも大事です。目標に向かって頑張って、やめる人生も悪くない。それよりも「ここまでやったらやめても後悔しない」って思えるまで頑張るかどうかが大事だなと。今は受かったから言えることですけど、簡単に合格しなくてよかったです。早く受かっていたら、すごくイヤな奴になっていたと思いますから（笑）。だからこそ、不合格という経験も悪いことではなくて、結果をしっかり受け入れることが大事だと思います。

「男運がない」雑誌の悩み相談きっかけでグラビアに

── 司法試験に合格されてからは、弁護士としてすぐに働き始めたのですか？

三輪さん：私が弁護士になった年は、弁護士業界も氷河期だったんですよ。私みたいに司法試験を何回も落ちている人は採用されにくい時代でした。 大学時代も就職氷河期だったので、二重で氷河期を経験しているわけです。東大卒の弁護士＝キラキラの経歴だと思う人は、わかっていないと思う。そもそも司法試験に7回落ちる人って、東大生では少ない。みんなもっと見切りがいいんです（笑）。

京都で法律事務所を開設したころ

── 最初は、どのような形で仕事を始めたのですか？

三輪さん：当時、自分と同じ修習生（注：司法試験に合格した後に、実務の研修を受けている人）の彼氏とおつき合いをしていて。彼が先に弁護士になっていたので、自分も弁護士の資格を得たら同じ事務所で一緒にやるつもりでした。それが、修習中に振られてしまって。「6年くらいつき合っていたし、きっと復縁できる」と信じて、いったん就職せずに既存の事務所の軒先だけを借りて自分で独立する事業形態にしたのですが、依頼が全然来なくて本当に苦労しました。しかも別れた彼氏は、半年もしないうちに結婚しちゃったんです。びっくりでした。こんなことあるんだな、と。

── そんなつらい経験が…。その後、雑誌の悩み相談への投稿がきっかけで新たな挑戦をされたとか。

三輪さん：男性向け週刊誌の人生相談に「男運が悪い私はどうしたらいいんですか」って相談したんです。そのときに相談担当のリリー・フランキーさんと構成の吉田豪さんが「東大卒の弁護士って、出オチみたいでおもしろいね」って言ってくれて、グラビアをやることになって。そこからテレビ局の人から声がかかり、番組に出演するようになって、どんどん仕事に繋がっていきました。「わらしべ長者」というか（笑）。いろんな経験に鍛えられたんだなって思います。

── 三輪さんのような「わらしべ長者」になるにはどうしたら…？

三輪さん：どうしたらいいんでしょうね（笑）。私も意図したわけじゃなく、人との出会いと運だけで生きてきましたから。そのうえで大事なのは、どんな人とも同じように接することなんじゃないかなと思っていて。飲み屋でたまたま出会った大学生の私に「弁護士になれ」って勧めてくれた林海象監督が、今も私のことをかわいがってくれるのは、今も昔も私が変わらないからだと思うんです。相手が映画監督であろうと、よく知らないおじさんであろうと（笑）、同じ態度だったから。そういうところにこそ人間の本質はあらわれるので、人によって態度を変えないという姿勢が、信頼につながっていくんじゃないかなと思います。

…

2013年のグラビアデビューを機に仕事が増え、多忙を極めるようになった三輪さん。2015年に作家の樋口毅宏さんとSNSを通じて出会ったときは「これ以上おもしろい人にはもう出会えない」と思ったそう。第1子妊娠をきっかけに結婚し、2度の流産と不妊治療を経験しながら2児を出産した現在は、家事と育児のほとんどを夫が担い、三輪さんが外に出て働くという、独自の家族ルールを貫いているそうです。

取材・文／池守りぜね 写真提供／三輪記子