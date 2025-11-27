街から森へ。軽快な5リットルが肩に寄り添う【ザノースフェイス】のショルダーバックがAmazonに登場中‼
必要なだけを入れて、邪魔にならない。コンパクトな毎日の相棒【ザノースフェイス】のショルダーバックがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ザノースフェイスのショルダーバックは、日々の外出から週末のアウトドアまで、幅広いシーンに対応するショルダーバッグ。コンパクトながら、500ミリリットルボトルや手帳などが収まる実用的な5リットル容量を備えている。内部には、細かなアイテムの仕分けに便利なスリットポケットと、視認性の高いファスナー付メッシュポケットを完備。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
メインファブリックには、環境への配慮からリサイクルナイロンを採用。軽量で耐久性に優れ、毎日の使用にも安心。身体に沿うよう設計されたフォルムは歩きやすく、使用しない際にはショルダーベルトのテープエンドを内部に収納できるスマートな仕様になっている。
また、外装にはカラビナを掛けられるループも付属し、小物の取り付けにも柔軟に対応。通勤、通学、旅行、ハイキングまで、あらゆるアクティブシーンに自然と馴染む一品だ。
ブラックを基調とした落ち着きのあるカラーリングは、服装やシチュエーションを選ばず、日常にもフィールドにも違和感なく溶け込む。
