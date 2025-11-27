木村屋總本店の新作「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」が登場！

木村屋總本店から、新作「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」が2025年12月1日より登場！駅ナカ店舗とオンラインショップ限定で販売されるこの冬の新作は、赤×黒の美しいクロワッサン生地に、あまおう苺あんとチョコが絶妙なバランスで包み込まれています。甘みと酸味が融合した後味さっぱりな味わいで、通勤途中のご褒美やおやつタイムにぴったり。多忙な毎日にちょっとした幸せを添えてくれる逸品です。

木村屋總本店の「あんクロワッサン」新作登場！

木村屋總本店の人気シリーズに新たに加わった「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」が、2025年12月1日より駅ナカ店舗とオンラインショップで販売開始！

赤×黒の色合いが美しいクロワッサン生地で包まれた、あまおう苺あんとチョコの絶妙なハーモニーは、冬の季節にぴったりな一品です。

後味がさっぱりしていて、甘みと酸味のバランスが絶妙。甘さ控えめで、どんなシーンでも楽しめるスイーツです。

ココス「マロンフェア」開催♡冬限定スイーツが勢ぞろいする贅沢ラインアップ

あまおう苺あん×チョコの絶妙なコラボレーション

新登場の「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」は、甘さと酸味が見事に調和した魅力的なフレーバーです。

あまおう苺のほんのりとした甘みと、チョコレートのコクがクロワッサンの生地と見事に融合し、食べるたびに幸せな気分にさせてくれます。

クロワッサン生地の赤と黒の深みのある色合いも、見た目にも美しく、食欲をそそります。冬限定の特別なスイーツとして、ぜひこの機会にお試しください。

駅ナカとオンライン限定、数量限定の販売！

新作「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」は、2025年12月1日から駅ナカ店舗とオンラインショップのみで販売される限定商品です。

販売店舗は7カ所と限られているので、早めにチェックしておくのがオススメ。

オンラインショップでは、11月27日から予約受付もスタートしています。冬のひとときにぴったりなスイーツを、是非お早めに手に入れて、通勤途中やおやつタイムに楽しんでください♪

冬限定の「あんクロワッサン」で幸せなひとときを



木村屋總本店の新作「あんクロワッサン（あまおう苺あん×チョコ）」は、甘みと酸味の絶妙なバランスが楽しめる冬限定のスイーツ。

美しい赤×黒のクロワッサン生地に、あまおう苺あんとチョコが包まれ、まるで芸術品のような見た目も魅力です。

駅ナカとオンラインショップ限定での販売なので、通勤中や休憩時のお楽しみにぴったり。数量限定で販売されるので、お早めにチェックしてみてくださいね。