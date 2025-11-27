¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡Ä¡ª¡© ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¡ÖÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×²ÚÎï¤Ê¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¢ªÁê¼êGK¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤³¤ì¤Ï°µ´¬¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ñ¥Õ¥©¥¹ 2¡Ý2 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î27Æü¡¿¥ê¥Þ¥½¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîÌîÂó¼Â¤Î¡È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡É¢ªGK¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢Áê¼êGK¤òÀäË¾¤µ¤»¤ë²ÚÎï¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¥â¥Ê¥³¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11·î27Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢5Ê¬¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÈÃæÈ×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤½¤³¤«¤éFW¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ñ¥¹&¥à¡¼¥Ö¤ò³«»Ï¡£¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿MF¥¤¥Ð¥ó¡¦¥·¥å¥Ë¥Ã¥Á¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢GK¥Í¥ª¥Õ¥£¥È¥¹¡¦¥ß¥«¥¨¥ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤ä¤äÂ®¤¯¡¢¿¤Ð¤·¤¿±¦¼ê¤ÏÆÏ¤«¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤Îº¸¶ù¤Ø¡£¥ß¥«¥¨¥ë¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
GK¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¥¿¥¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¡×¡ÖGK¤â¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤·¡×¡ÖÀäË¾¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°µ´¬¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÆ°¤½Ð¤·¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡×¡ÖÆîÌî¥Þ¥¸¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤ÎÆ°¤½Ð¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´°àú¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆîÌî¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇCLÄÌ»»6ÆÀÅÀ¤È¤·¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤ÎºÇÂ¿¥´¡¼¥ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Ï76Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥Á¡¼¥à¤Ï2¡¼1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â»î¹ç½ªÈ×¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢ÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë