銀座コージーコーナーのブラックフライデーでWシューが豪華に登場

銀座コージーコーナーは、2025年11月28日（金）～30日（日）の3日間、ブラックフライデー企画として人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売します。生クリーム入りホイップクリームをたっぷり50％増量し、価格は従来品と同じまま♡見た目も味わいも満足度抜群の特別仕様です。クリーム好きにはたまらない贅沢な味わいを楽しめるこの期間限定のチャンスを、ぜひお見逃しなく♪

50％増量のWシューが期間限定で登場

ブラックフライデーに合わせて登場する限定仕様の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、生クリーム入りホイップクリームを当社比50％増量した特別な一品。

渦巻き状に高く絞られたクリームは存在感抜群で、カスタードクリームとの一体感もよりリッチに。通常販売品の価格を据え置いたまま楽しめるのもうれしいポイントです。

インパクトのある大きさと濃厚なミルク感が広がり、食べ応えも大満足♡

価格・販売期間・注意点をチェック

Wシュー（クリーム＆カスタード）は290円（税込313円）で、11月28日（金）～30日（日）の3日間限定販売。

北海道・九州、一部地域では生ケーキ取扱店がないため購入できない点にご注意ください。また、期間中は通常仕様のWシューの取り扱いを休止します。

店舗により発売日が異なる場合や、品切れの可能性もあるため、早めの来店がおすすめです♪

特別なWシューで甘い週末を楽しんで

ブラックフライデー期間だけ味わえる特別仕様の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」は、クリーム好きさんにぴったりの贅沢スイーツ。

50％増量したホイップのふわっと軽い甘さと、なめらかなカスタードのバランスが絶妙で、思わず心も満たされるおいしさです♡

いつものティータイムが少し特別になる3日間。銀座コージーコーナーならではのこだわりの味を、この機会にぜひ楽しんでみてください♪