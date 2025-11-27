“業界史上No.1クビレ女王”伊藤舞雪、魅力全開のグラビア 新感覚スマホ向け雑誌『週刊AG』開始
徳間書店が、スマホで読みやすい“最適化サイズ”を特徴とする新感覚デジタルマガジン『週刊AG』をきょう26日に創刊した。「いぶし銀のAG世代に癒しと活力を提供する」ことを掲げた新しいメディアで、スキマ時間に楽しめるコンテンツをそろえた構成になっている。
【写真】メリハリ美ボディを披露した伊藤舞雪
創刊号の表紙と巻頭を飾るのは、“業界史上No.1クビレ女王”として知られる伊藤舞雪だ。プールサイドで見せるしなやかな肢体、ラグジュアリーな室内でリラックスした表情、端正な顔立ちとはギャップのあるキュートな仕草まで、多面的な魅力を収めたグラビアが展開されている。スマホで見てもバランスよく映える構図が採用され、創刊号の象徴となるビジュアルに仕上がった。
誌面には伊藤のほかにも、莉々はるか、美乃すずめ、八蜜凛といった人気モデルが登場し、それぞれが存在感のあるグラビアを披露する。記事コンテンツも充実しており、読み応えのある企画を短い時間でも楽しめるスタイルでまとめている。
