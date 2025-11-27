TBS NEWS DIG Powered by JNN

【天気下り坂へ】
きょう（木）は午前は晴れるところが多いでしょう。しかし、午後になると次第に雲が増えて、天気は下り坂でしょう。夕方以降はあちらこちらで雨や雷雨になりそうです。長い時間降る雨ではないものの、短い時間に雷を伴ってざっと強く降ることがありそうです。また、日本海側を中心に夕方以降は風が強まるでしょう。

【日中は気温上昇】
■きょうの各地の予想最高気温
札幌　: 8℃　釧路　: 7℃
青森　:12℃　盛岡　:10℃
仙台　:13℃　新潟　:16℃
長野　:15℃　金沢　:18℃
名古屋:17℃　東京　:16℃
大阪　:19℃　岡山　:17℃
広島　:19℃　松江　:19℃
高知　:17℃　福岡　:19℃
鹿児島:20℃　那覇　:23℃

日中は日差しと南風で気温が上がるところが多くなりそうです。しかし、夕方以降のお帰りの時間は西日本の日本海側などで冷たい北風に変わってくるところもありそうですので、あたたかい服装でお過ごしください。

【黄砂飛来か】
今夜から雨を追いかけるようにして黄砂が飛んでくるでしょう。今夜は西日本を中心に広がり、あす（金）は東・北日本でも一部で飛ぶ可能性があります。アレルギーや呼吸器疾患のある方はマスクなどでしっかりと対策をしてください。

【金曜日は北日本中心に荒天に】
あす（金）の朝の通勤通学の時間は北日本を中心に荒れた天気で、非常に強い風の吹くところもあるでしょう。関東も朝のうちは雨の残るところがありそうです。