大切な人やものを失ったとき、人は喪失感を抱くものです。高齢者専門の精神科医として、多くの患者やその家族と向き合ってきた和田秀樹先生は、「喪失は誰もが避けては通れないものであり、喪失感を抱く状況は、人生が長くなればなるだけ増えるもの」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』から抜粋し、実際の相談事例とともに、さまざまな喪失感とどう向き合い、どう乗り越えていくかの具体的なヒントをご紹介します。

* * * * * * *

長年の友人と話が合わなくなってきた

定年後のシニアライフをそれなりに楽しんでいますが、もっとも気が合うと思っていた長年の友人と、話が合わなくなってきたことが気がかりです。

新卒入社した会社の同期で、お互いにゴルフなどの趣味や酒の席が好きだったこともあり、私が転職したあとも交流が続いていました。

しかしコロナ禍以降、友人は外で飲み歩くのを控えるようになったそうです。また以前は「仕事をやめて時間ができたら海外へゴルフ旅行に行こう」などと盛り上がったのに、最近はそういった話をしても言葉を濁されてしまいます。定年後の再雇用で自由に使えるお金が少なくなったとも言っていたので、それも関係あるのかもしれません。

数少ない付き合いの長い友人なので、関係は続けていきたいのですが、あまりしつこく誘うのも良くないかと思っているうちに、若干疎遠になりつつあります。

同じように楽しく過ごせる相手はほかにおらず、これまでの時間を思うと寂しいのですが、どのような気持ちで向き合えばいいでしょうか。 （60代前半・男性）

同じ人と同じ関係を続けられるほうが奇跡的なこと

ライフスタイルの変化とともに、考え方や価値観もまた変化していくものです。コロナ禍や再雇用による生活の変化で、ご友人のライフスタイルも考え方も少しずつ変わってきたのかもしれません。

長年の友情のかたちが変化していくことも、ごく自然なこととはいえ、こちらは変わらずにいたい場合は、心にぽっかりと穴が空いたような気持ちになりますよね。

けれど「同じ人とずっと同じ関係でいられること」のほうが、むしろ奇跡的だと私は思います。

昔の関係を失ったと考えるのではなく、いまのその人との、新しい関係をつくっていくと考えると、気持ちが楽になるかもしれません。

たとえば、以前のように頻繁に会ってお酒を楽しむことがなくなっても、たまにＳＮＳやメールなどで近況報告をするような関係だって、一つの友情のかたちではありませんか。

合わなくなった、と感じたら……

もう一つ。特定の方と深い付き合いを重ねてこられたことは素敵なことではありますが、そこで閉じてしまうのはもったいない。

合わなくなった、と感じたら、合う人を探したほうがいい、というのが私の考え方です。

現役時代であれば、会社や仕事関係で合わない人とも付き合う必要もあるでしょう。

しかし、せっかくそういったしがらみから解放されたのであれば、特に友人関係であれば話は別です。限られた自由な時間を、合わない人に合わせる必要はありません。それはお互いにとっての不幸でしかない。

新しいコミュニティに参加してみる良い機会と捉える

いまは70代の８割以上がスマホを持っている時代です。ＳＮＳやアプリで気の合いそうな人を探すことがぐっと楽になりました。お酒や外食が好きならグルメのコミュニティ、ゴルフが好きならゴルフ好きのコミュニティに参加してみてはいかがですか。



かくいう私も、たまたまエンジン01（ゼロワン）文化戦略会議という、各分野の表現者・思考者たちが集うコミュニティに参加したことで、急激に人間関係が広がりました。

もともとそこまで人付き合いを重視するタイプではなかったのですが、それは話の合う人たちと出会う機会が少なかったからなのかもしれません。

長い友情を失ったと悲観するのではなく、人間関係を拡げるチャンスだと捉えて、新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

※本稿は、『喪失感の壁-きもち次第で何があっても大丈夫』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。