「全く納得していません」出番なしが続いた日本代表DFが指揮官に伝えた本音。試合前日に告げられた突然の“アンカー起用”で奮闘も…CL５連敗に「キツかった」【現地発】
11月25日、アヤックスが０−２でベンフィカに敗れ、チャンピオンズリーグ（CL）で開幕から５連敗を喫した後、ミックスゾーンに姿を現した板倉滉は「キツかった。キツかったけれど...」と口を開いてから言葉をつなげた。
「急に昨日、『ボランチをやれ』と言われたんです。練習なしの、ぶっつけ本番でした。だけど、やるべきことはちゃんとできたかな。欲を言えば、もっともっと出来たこともあるんですけれど、“今できること”に関しては落ち着いてできました」
オランダリーグでも６位に沈むアヤックスにはいくつもの不振の要因があるが、そのひとつがアンカーの人材不足だ。ジョーダン・ヘンダーソン（イングランド代表/ブレントフォード）の抜けた穴をジェームズ・マコーネル（←リバプールU-21）のレンタル補強で済まそうとしたアレックス・クルースTD（当時）に、メディア、ファンから厳しい目が向けられている。
一方、板倉はCL前節の対ガラタサライ、直近のオランダリーグ２試合、合わせて３試合で出番なしに終わっていた。2019年１月、フローニンゲンに加入してから半年間、板倉はデニー・バイス監督（現フォルトゥナ・シッタルト）に見向きもされずリザーブチームでくすぶっていた。しかし19/20シーズンにCBとして才能が花開くと、負傷した時期を除けば、板倉がベンチを温めることはめったになかった。以下、ベンフィカ戦後、板倉の述懐だ。
「ボルシアMGのときにレッドカードで退場したときに、（自身が出場停止した）次の試合で勝ってベンチスタートというのはありました。でも、この感じは（フローニンゲン加入以来）久々ですね」
――だから今日への思いは強かったのでは？
「もちろん、（まだ若く、この先不安だった）フローニンゲンの時とは違うというか。出たらやれるというのがある。でもアヤックスで試合に出ても難しいのも感じている。だから、そこまでメンタルがブレることは無かったです」
「一回、話し合おう」とフレッド・フリム監督にベンフィカ戦の前日呼ばれた板倉は「どうだ？」と聞かれて「自分の現状に全く納得してません」とハッキリと答えた。それから指揮官は「コウ、明日は６番をやってほしい」と告げた。
アヤックスがエクセルシオールに１−２で敗れる失態を演じてから中２日。「チームの状況から、自分に再び出番があるだろうな」と感じていた板倉だったが、戦術練習を一回もすることなくMFとしてプレーするのは、予想の斜め上を行っていた。
「ビックリというか。だって練習なしだったから。エクセルシオール戦に出場した選手たちは中２日でリカバリーだから、ベンフィカ戦前はちゃんとした練習が出来なかったんですよね。だからマジで『ええっ！？』みたいになりました」
だからベンフィカ戦の前半、アンカーを務めた板倉も、その周囲の選手たちも連携を探るようにプレーしているように見えた。しかも開始早々の６分、今季のアヤックスの弱点であるセットプレーから先制点をベンフィカに許してしまった。
「モウリーニョ率いるチーム相手に１点を追う展開の試合はなかなか難しい――と感じながらプレーしてました」
４バックのアヤックスがポゼッション時に３バックに可変した時、超攻撃的左SBヴァインダルが、CBシュタロ、バースと最終ラインを組み、板倉がMFに居残り続けるというチグハグなシーンが前半開始から散見された。しかし、やがてヴァインダルが前に出ていって、板倉が最終ラインに引く形が生まれだした。
「前半の最初は、自分が真ん中（＝アンカー）に立っていることで、（相手の）フォワード２枚が気にしていて、（パスデリバリーに苦しむアヤックスのCB陣を）助けられるという思いがあった。だけど試合中、選手内で『５−４−１の方がハマる。５枚にしよう』と話をして（システムを）５バックにしたんです」
